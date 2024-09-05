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Bloomberg: в Китае были задержаны сотрудники AstraZeneca

Ведомости

Китайские власти задержали нескольких сотрудников британо-шведского производителя лекарств AstraZeneca по подозрению в ввозе в страну неодобренного препарата от рака, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, расследования проводится в отношении пяти сотрудников, все они являются гражданами Китая и работали в онкологическом подразделении компании. Одно расследование связано со сбором компанией данных пациентов и возможностью нарушения ею законов Китая о конфиденциальности данных, а другое касается роли отдельных лиц в импорте препарата от рака печени, который не был одобрен для распространения на территории материкового Китая.

13 августа стало известно, что AstraZeneca достигла оценки в 200 млрд фунтов стерлингов (около $257 млрд). По данным FT, рыночная капитализация AstraZeneca превышает показатели британской фармацевтической компании GSK и нефтяной компании Shell.

В мае AstraZeneca отозвала разрешения на продажу и использование вакцины от коронавируса по всему миру. В компании утверждали, что вакцина снимается с продажи по коммерческим причинам, но до этого также выяснилось, что вакцина Vaxzevria может привести к образованию тромбов. В отношении AstraZeneca был возбужден коллективный иск, в котором требуется возмещение ущерба в размере $125 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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