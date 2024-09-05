Bloomberg: в Китае были задержаны сотрудники AstraZeneca
Китайские власти задержали нескольких сотрудников британо-шведского производителя лекарств AstraZeneca по подозрению в ввозе в страну неодобренного препарата от рака, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, расследования проводится в отношении пяти сотрудников, все они являются гражданами Китая и работали в онкологическом подразделении компании. Одно расследование связано со сбором компанией данных пациентов и возможностью нарушения ею законов Китая о конфиденциальности данных, а другое касается роли отдельных лиц в импорте препарата от рака печени, который не был одобрен для распространения на территории материкового Китая.
13 августа стало известно, что AstraZeneca достигла оценки в 200 млрд фунтов стерлингов (около $257 млрд). По данным FT, рыночная капитализация AstraZeneca превышает показатели британской фармацевтической компании GSK и нефтяной компании Shell.
В мае AstraZeneca отозвала разрешения на продажу и использование вакцины от коронавируса по всему миру. В компании утверждали, что вакцина снимается с продажи по коммерческим причинам, но до этого также выяснилось, что вакцина Vaxzevria может привести к образованию тромбов. В отношении AstraZeneca был возбужден коллективный иск, в котором требуется возмещение ущерба в размере $125 млн.