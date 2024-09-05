Bloomberg: в Китае были задержаны сотрудники AstraZeneca

В мае AstraZeneca отозвала разрешения на продажу и использование вакцины от коронавируса по всему миру. В компании утверждали, что вакцина снимается с продажи по коммерческим причинам, но до этого также выяснилось, что вакцина Vaxzevria может привести к образованию тромбов. В отношении AstraZeneca был возбужден коллективный иск, в котором требуется возмещение ущерба в размере $125 млн.