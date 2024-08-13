AstraZeneca достигла оценки в 200 млрд фунтов стерлингов
AstraZeneca стала первой на данный момент зарегистрированной в Великобритании компанией, которая достигла оценки в 200 млрд фунтов стерлингов (около $257 млрд), сообщает газета Financial Times.
13 августа акции британской фармацевтической компании выросли на 1,1%, достигнув рыночной капитализации в 200,3 млрд фунтов стерлингов. В этом году ее акции выросли почти на 20%. По данным FT, рыночная капитализация AstraZeneca превышает показатели британской фармацевтической компании GSK и нефтяной компании Shell.
Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио находится на своей должности 12 лет. Он сосредоточил деятельность компании на исследованиях и разработках после того, как американский конкурент Pfizer пытался поглотить AstraZeneca в 2014 г. Под руководством Сорио AstraZeneca разработала методы лечения рака и диабета, а также вакцину от коронавируса. Инвесторы видят перспективу будущих доходов в линейке препаратов для лечения онкологических заболеваний.
В мае AstraZeneca отозвала разрешения на продажу и использование вакцины от коронавируса по всему миру. В компании утверждали, что вакцина снимается с продажи по коммерческим причинам, но до этого также выяснилось, что вакцина Vaxzevria может привести к образованию тромбов. В отношении AstraZeneca был возбужден коллективный иск, в котором требуется возмещение ущерба в размере $125 млн.