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AstraZeneca достигла оценки в 200 млрд фунтов стерлингов

Ведомости

AstraZeneca стала первой на данный момент зарегистрированной в Великобритании компанией, которая достигла оценки в 200 млрд фунтов стерлингов (около $257 млрд), сообщает газета Financial Times.

13 августа акции британской фармацевтической компании выросли на 1,1%, достигнув рыночной капитализации в 200,3 млрд фунтов стерлингов. В этом году ее акции выросли почти на 20%. По данным FT, рыночная капитализация AstraZeneca превышает показатели британской фармацевтической компании GSK и нефтяной компании Shell.

Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио находится на своей должности 12 лет. Он сосредоточил деятельность компании на исследованиях и разработках после того, как американский конкурент Pfizer пытался поглотить AstraZeneca в 2014 г. Под руководством Сорио AstraZeneca разработала методы лечения рака и диабета, а также вакцину от коронавируса. Инвесторы видят перспективу будущих доходов в линейке препаратов для лечения онкологических заболеваний.

В мае AstraZeneca отозвала разрешения на продажу и использование вакцины от коронавируса по всему миру. В компании утверждали, что вакцина снимается с продажи по коммерческим причинам, но до этого также выяснилось, что вакцина Vaxzevria может привести к образованию тромбов. В отношении AstraZeneca был возбужден коллективный иск, в котором требуется возмещение ущерба в размере $125 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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