The Guardian: AstraZeneca отзывает вакцину от COVID-19 по всему миру

Ранее выяснилось, что вакцина Vaxzevria может привести к образованию тромбов. В отношении AstraZeneca был возбужден коллективный иск, в котором требуется возмещение ущерба в размере $125 млн. Синдром тромбоза-тромбоцитопении, который развился у пациентов после вакцины, спровоцировал как минимум 81 смертельный исход в Великобритании, а также сотни серьезных травм и повреждений.