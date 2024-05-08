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The Guardian: AstraZeneca отзывает вакцину от COVID-19 по всему миру

Ведомости

Компания AstraZeneca отзывает разрешения на продажу и использование вакцины от коронавируса по всему миру. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление компании.

Заявление об отзыве вакцины Vaxzevria на территории Евросоюза было подано 5 марта. Оно вступило в силу 7 мая после публикации соответствующего уведомления от Европейского агентства лекарственных средств. В ближайшее время вакцину планируется отозвать в Великобритании и других странах. 

В AstraZeneca заявили, что вакцина снимается с продажи по коммерческим причинам. Как утверждает компания, вакцина больше не производится и не поставляется, поскольку ее заменили обновленные препараты, предназначенные для борьбы с новыми штаммами коронавируса.

Ранее выяснилось, что вакцина Vaxzevria может привести к образованию тромбов. В отношении AstraZeneca был возбужден коллективный иск, в котором требуется возмещение ущерба в размере $125 млн. Синдром тромбоза-тромбоцитопении, который развился у пациентов после вакцины, спровоцировал как минимум 81 смертельный исход в Великобритании, а также сотни серьезных травм и повреждений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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