The Guardian: AstraZeneca отзывает вакцину от COVID-19 по всему миру
Компания AstraZeneca отзывает разрешения на продажу и использование вакцины от коронавируса по всему миру. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление компании.
Заявление об отзыве вакцины Vaxzevria на территории Евросоюза было подано 5 марта. Оно вступило в силу 7 мая после публикации соответствующего уведомления от Европейского агентства лекарственных средств. В ближайшее время вакцину планируется отозвать в Великобритании и других странах.
В AstraZeneca заявили, что вакцина снимается с продажи по коммерческим причинам. Как утверждает компания, вакцина больше не производится и не поставляется, поскольку ее заменили обновленные препараты, предназначенные для борьбы с новыми штаммами коронавируса.
Ранее выяснилось, что вакцина Vaxzevria может привести к образованию тромбов. В отношении AstraZeneca был возбужден коллективный иск, в котором требуется возмещение ущерба в размере $125 млн. Синдром тромбоза-тромбоцитопении, который развился у пациентов после вакцины, спровоцировал как минимум 81 смертельный исход в Великобритании, а также сотни серьезных травм и повреждений.