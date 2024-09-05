«Гемотест» вложил 400 млн рублей в запуск центра генетических исследований

Спрос на генетические исследования растет, но глобально их востребованность пока нельзя считать высокой, сказал «Ведомостям» генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. По его мнению, многие врачи просто не знают о таких возможностях, поэтому компаниям, планирующим развиваться в этом сегменте, придется проводить образовательную работу с медиками.