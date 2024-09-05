«Гемотест» вложил 400 млн рублей в запуск центра генетических исследований
Лаборатория «Гемотест» вложила более 400 млн руб. в открытие центра генетических исследований в городе Дзержинский Московской области. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Центр, запущенный 30 августа, специализируется на репродуктивной генетике, диагностике наследственных заболеваний, онкогенетике, изучении наследственных предрасположенностей и фармакогенетике. Его площадь составляет 1000 кв. м.
Согласно планам компании, центр будет ежемесячно выполнять 22 000 исследований и обслуживать до 13 500 пациентов из России и стран СНГ (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). В 2023 г. «Гемотест» делал 10 000 генетических исследований для 5000-6000 пациентов, уточнили в лаборатории.
Генетические исследования также выполняют другие лабораторные сети: «Инвитро», «Хеликс», «Лабквест» (о выходе на рынок компании на этот рынок «Ведомости» писали 5 августа) и др.
Спрос на генетические исследования растет, но глобально их востребованность пока нельзя считать высокой, сказал «Ведомостям» генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. По его мнению, многие врачи просто не знают о таких возможностях, поэтому компаниям, планирующим развиваться в этом сегменте, придется проводить образовательную работу с медиками.
Оборот рынка генетических исследований составляет менее 180 000 процедур в год, оценивала в августе гендиректор аналитической компании Eqiva Дарья Шубина. Точных оценок емкости российского рынка в денежном выражении нет, сказал Шуляк.