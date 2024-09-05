Суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны Павла Попова

Суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны Павла ПоповаПод арест попали загородный дом и подсобные строения
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества бывшего заместителя министра обороны России генерала армии запаса Павла Попова, обвиняемого в хищении более 30 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Под арест попали загородный дом и подсобные строения экс-чиновника. Решение принято в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий.
Суд также арестовал иномарки и мотоцикл «Харлей-Дэвидсон», принадлежащие заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиру Шестерову. Он проходит по уголовному делу в качестве предполагаемого соучастника экс-замминистра.
Военный суд в Москве арестовал Попова 29 августа на два месяца. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщала 4 сентября, что он, а также Шестеров, директор военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием и с использованием служебного положения похитили 30 млн руб. Деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра. Попов вину в совершении преступления не признает, отметила Петренко.