Арбитражный суд начал процедуру банкротства экс-президента банка «Открытие»

Как следует из картотеки, заявление было подано 18 июня 2024 г. 26 июня суд принял дело к рассмотрению. Как сообщал РБК со ссылкой на представителей «Траста», Аганбегян не исполнял условия мирового соглашения по делу о взыскании 289,5 млрд руб. убытков с бывшего руководства «ФК Открытие». Источники издания также рассказали, что ответчик должен был погасить задолженность за счет продажи личного имущества и выплат из регулярного дохода, но скрыл несколько объектов недвижимости и счета в банках США, Латвии и Армении.