Арбитражный суд начал процедуру банкротства экс-президента банка «Открытие»
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление о банкростве и начал процедуру реструктуризации долгов в отношении экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна по заявлению банка «Траст». Это следует из картотеки суда.
Как следует из картотеки, заявление было подано 18 июня 2024 г. 26 июня суд принял дело к рассмотрению. Как сообщал РБК со ссылкой на представителей «Траста», Аганбегян не исполнял условия мирового соглашения по делу о взыскании 289,5 млрд руб. убытков с бывшего руководства «ФК Открытие». Источники издания также рассказали, что ответчик должен был погасить задолженность за счет продажи личного имущества и выплат из регулярного дохода, но скрыл несколько объектов недвижимости и счета в банках США, Латвии и Армении.
19 января 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск конкурсного управляющего «Открытие холдинга» Марии Булатовой и арестовал активы шестерых бывших руководителей холдинга на общую сумму 916,2 млрд руб. В частности, активы бывшего бенефициара холдинга Вадима Беляева, Аганбегяна, бывшего председателя правления «Открытие холдинга» Алексея Карахана, а также экс-гендиректоров Сергея Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева. Мера направлена на обеспечение заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности топ-менеджмента финансовой группы.
20 июля 2022 г. суд Москвы признал банкротом компанию «Открытие холдинг», бывшего основного акционера банка «Открытие». Среди кредиторов «Открытия холдинга» числятся «Открытие» (с требованиями на 292,5 млрд руб.), банк «Траст» (289,3 млрд руб.), ВТБ (13,6 млрд руб.), а также представители владельцев облигаций «Вега-инвест» (262,1 млрд руб.) и НКО «АО НРД» (56,6 млрд руб.). В 2017 г. «Открытие холдинг» потерял свой основной актив – банк «Открытие», который ЦБ забрал на санацию.