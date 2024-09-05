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В суд Петербурга поступили дела бывшего президента и вице-президента «Балтики»

Ведомости

Выборгский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении бывшего президента и вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Фигуранты были задержаны еще в ноябре 2023 г. Шерстенникова обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), а Рогачевского – в пособничестве этому (ч. 5 ст. 33 – ч. 1 ст. 201 УК РФ). Изначально при задержании им вменялась ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщила Лебедева, с 23 июня по 22 августа 2023 г. Шерстенников при пособничестве Рогачевского и иных лиц, действуя в интересах группы компаний «Карлсберг», совершил заведомо невыгодные для ООО «ПК «Балтика» сделки. Речь шла о передаче на 20 лет лицензионного права интеллектуальной собственности на использование бренда «Балтика» в пользу ООО «Виста БиУай Ко» и ТОО «Карлсберг Казахстан». Передача этого права предусматривала возможность поставок продукции в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Украину.

«Так Шерстенников злоупотребил своими полномочиями, а Рогачевский, который рецензировал договоры, ему помог. Совершенное фигурантами повлекло утрату возможности ООО "ПК "Балтика" осуществления экспортных поставок и получения прибыли», – написала Лебедева.

Пиво под брендом «Балтика» производит одноименная компания, принадлежащая Carlsberg. В марте 2022 г. Carlsberg объявила об уходе из России, а в июне прошлого года подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Но в июле 2023 г. согласно указу президента России Владимира Путина активы «Балтики» были переданы во временное управление Росимущества. После этого датская компания обвинила Россию в «краже бизнеса», а сама «Балтика» подала иски, направленные на защиту товарных знаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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