В суд Петербурга поступили дела бывшего президента и вице-президента «Балтики»

Пиво под брендом «Балтика» производит одноименная компания, принадлежащая Carlsberg. В марте 2022 г. Carlsberg объявила об уходе из России, а в июне прошлого года подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Но в июле 2023 г. согласно указу президента России Владимира Путина активы «Балтики» были переданы во временное управление Росимущества. После этого датская компания обвинила Россию в «краже бизнеса», а сама «Балтика» подала иски, направленные на защиту товарных знаков.