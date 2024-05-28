Бренд «Балтика» выбыл из десятки самых популярных напитков

Рейтинг составлен по итогам 12 месяцев до марта 2024 г. включительно. Первые две позиции сохранили за собой бренды сигарет Winston от Japan Tobacco International и чипсов Lay’s – от PepsiCo. Сразу на 3-ю строчку поднялись с 10-й напитки «Добрый» компании «Мултон» (бывшее юрлицо российского подразделения Coca-Cola).