Бренд «Балтика» выбыл из десятки самых популярных напитков

Бренд «Балтика» выбыл из десятки самых популярных напитковОн теряет позиции на фоне ухода Carlsberg и судебных разбирательств
«Балтика» за год переместилась с 8-й на 14-ю позицию рейтинга брендов товаров повседневного спроса (FMCG; fast moving consumer goods), ежегодно публикуемого компанией NielsenIQ. «Ведомости» ознакомились с его результатами.
Рейтинг составлен по итогам 12 месяцев до марта 2024 г. включительно. Первые две позиции сохранили за собой бренды сигарет Winston от Japan Tobacco International и чипсов Lay’s – от PepsiCo. Сразу на 3-ю строчку поднялись с 10-й напитки «Добрый» компании «Мултон» (бывшее юрлицо российского подразделения Coca-Cola).
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