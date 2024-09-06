«Уральские авиалинии» начали разбирать на запчасти севший в поле Airbus

12 сентября 2023 г. самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия обошлось без жертв. После инцидента «Уральские авиалинии» сообщали, что самолет в будущем сможет вернуться в полетам.