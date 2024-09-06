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«Уральские авиалинии» начали разбирать на запчасти севший в поле Airbus

Ведомости

«Уральские авиалинии» начали разбирать на запчасти лайнер Airbus А320, который аварийно сел в пшеничное поле в Новосибирской области в сентябре прошлого года, сообщили в авиакомпании.

«Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна», – говорится в сообщении. Работа будет разделена на несколько этапов в соответствии с технологиями демонтажа каждого элемента и агрегата.

Поврежденные элементы лайнера отремонтируют или утилизируют. Детали, находящиеся в летной годности, могут в будущем использоваться по назначению после проверки. Авиакомпания планирует закончить работы по разбору Airbus к декабрю этого года.

12 сентября 2023 г. самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия обошлось без жертв. После инцидента «Уральские авиалинии» сообщали, что самолет в будущем сможет вернуться в полетам.

По данным Росавиации, при заходе в аэропорт Омска «давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки, полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси». Причиной инцидента также стала нехватка топлива для завершения полета до запасного аэропорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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