«Уральские авиалинии» начали разбирать на запчасти севший в поле Airbus
«Уральские авиалинии» начали разбирать на запчасти лайнер Airbus А320, который аварийно сел в пшеничное поле в Новосибирской области в сентябре прошлого года, сообщили в авиакомпании.
«Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна», – говорится в сообщении. Работа будет разделена на несколько этапов в соответствии с технологиями демонтажа каждого элемента и агрегата.
Поврежденные элементы лайнера отремонтируют или утилизируют. Детали, находящиеся в летной годности, могут в будущем использоваться по назначению после проверки. Авиакомпания планирует закончить работы по разбору Airbus к декабрю этого года.
12 сентября 2023 г. самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия обошлось без жертв. После инцидента «Уральские авиалинии» сообщали, что самолет в будущем сможет вернуться в полетам.
По данным Росавиации, при заходе в аэропорт Омска «давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки, полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси». Причиной инцидента также стала нехватка топлива для завершения полета до запасного аэропорта.