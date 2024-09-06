Politico: Франция использовала против Дурова «тайный киберзакон»

Politico со ссылкой на трех экспертов отмечает, что закон за все время действия применяется впервые для предъявления обвинений платформам. В публикации говорится, что перечисленные два обвинения были неожиданными для других приложений, которые тоже используют функции шифрования, – например, для WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Signal и iMessage.