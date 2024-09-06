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Politico: Франция использовала против Дурова «тайный киберзакон»

Ведомости

Франция использовала против основателя Telegram Павла Дурова «тайный киберзакон», пишет Politico, обращая внимание на два пункта обвинений.

Издание напоминает, что в общей сложности Дурову предъявлено шесть пунктов обвинений. Согласно двум из них, предприниматель обвиняется в предложении услуг по зашифрованным технологиям без обязательного декларирования, а также в предоставлении и импорте средств криптологии, тоже без обязательного декларирования.

Эти обвинения основываются на законе от 2004 г., который обязывает любую компанию, предлагающую криптографические инструменты, уведомлять об этом французское агентство по кибербезопасности и хранить «описание технических характеристик криптографического инструмента», а также исходный код программного обеспечения.

Politico со ссылкой на трех экспертов отмечает, что закон за все время действия применяется впервые для предъявления обвинений платформам. В публикации говорится, что перечисленные два обвинения были неожиданными для других приложений, которые тоже используют функции шифрования, – например, для WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Signal и iMessage.

24 августа Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Ему предъявили обвинения 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

Парижский суд запретил предпринимателю покидать Францию и предписал внести залог в 5 млн евро. Дуров также должен дважды в неделю отмечаться в полиции. Команда Telegram заявляла, что основателю мессенджера «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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