Politico: Франция использовала против Дурова «тайный киберзакон»
Франция использовала против основателя Telegram Павла Дурова «тайный киберзакон», пишет Politico, обращая внимание на два пункта обвинений.
Издание напоминает, что в общей сложности Дурову предъявлено шесть пунктов обвинений. Согласно двум из них, предприниматель обвиняется в предложении услуг по зашифрованным технологиям без обязательного декларирования, а также в предоставлении и импорте средств криптологии, тоже без обязательного декларирования.
Эти обвинения основываются на законе от 2004 г., который обязывает любую компанию, предлагающую криптографические инструменты, уведомлять об этом французское агентство по кибербезопасности и хранить «описание технических характеристик криптографического инструмента», а также исходный код программного обеспечения.
Politico со ссылкой на трех экспертов отмечает, что закон за все время действия применяется впервые для предъявления обвинений платформам. В публикации говорится, что перечисленные два обвинения были неожиданными для других приложений, которые тоже используют функции шифрования, – например, для WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Signal и iMessage.
24 августа Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Ему предъявили обвинения 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Парижский суд запретил предпринимателю покидать Францию и предписал внести залог в 5 млн евро. Дуров также должен дважды в неделю отмечаться в полиции. Команда Telegram заявляла, что основателю мессенджера «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы Евросоюза.