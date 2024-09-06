Мультипликатору Мунтяну грозит 8,5 года колонии за фейки о ВС России

Минюст включил Мунтяна в реестр иноагентов 14 апреля. В декабре прошлого года он был оштрафован на 40 000 руб. за дискредитацию армии. В августе этого года Хорошевский суд Москвы оштрафовал мультипликатора на 40 000 руб. за несоблюдение норм закона об иностранных агентах.