Мультипликатору Мунтяну грозит 8,5 года колонии за фейки о ВС России
Гособвинение запросило заочно приговорить мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом в РФ) к 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщает ТАСС.
Представитель гособвинения попросил признать Мунтяна виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ – публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
26 декабря 2023 г. Мунтяна объявили в розыск. Он является основателем студии Toonbox (участвовала в том числе в создании «Фиксиков») и автором анимационного сериала Mr. Freeman. На его YouTube-канал подписано более 1,7 млн человек.
Минюст включил Мунтяна в реестр иноагентов 14 апреля. В декабре прошлого года он был оштрафован на 40 000 руб. за дискредитацию армии. В августе этого года Хорошевский суд Москвы оштрафовал мультипликатора на 40 000 руб. за несоблюдение норм закона об иностранных агентах.