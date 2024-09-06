На выборах в Москве проголосовали 1,4 млн человек

В России стартовало голосование на региональных и муниципальных выборах, которое продлится с 6 по 8 сентября. В эти даты пройдут выборы губернаторов ряда регионов, депутатов законодательных органов, а также довыборы в Государственную думу. В 83 регионах России запланировано около 4000 избирательных кампаний, в 25 субъектах пройдет дистанционное электронное голосование. В выборах смогут принять участие более 57 млн избирателей.