Суд заочно приговорил мультипликатора Мунтяна к восьми годам колонии
Хорошевский суд Москвы заочно приговорил мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом в РФ) к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщает прокуратура столицы.
«Он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти)», – говорится в сообщении.
До этого гособвинение запрашивало заочно приговорить мультипликатора к 8,5 года заключения. Уголовное дело рассматривалось в общем порядке судопроизводства. Суд лишил Мунтяна права заниматься администрированием сайтов и каналов сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.
26 декабря 2023 г. Мунтяна объявили в розыск. Он является основателем студии Toonbox (участвовала в том числе в создании «Фиксиков») и автором анимационного сериала Mr. Freeman. На его YouTube-канал подписано более 1,7 млн человек. В апреле Минюст включил Мунтяна в реестр иноагентов.