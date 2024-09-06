Суд заочно приговорил мультипликатора Мунтяна к восьми годам колонии

26 декабря 2023 г. Мунтяна объявили в розыск. Он является основателем студии Toonbox (участвовала в том числе в создании «Фиксиков») и автором анимационного сериала Mr. Freeman. На его YouTube-канал подписано более 1,7 млн человек. В апреле Минюст включил Мунтяна в реестр иноагентов.