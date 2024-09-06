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Суд заочно приговорил мультипликатора Мунтяна к восьми годам колонии

Ведомости

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом в РФ) к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщает прокуратура столицы.

«Он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти)», – говорится в сообщении.

До этого гособвинение запрашивало заочно приговорить мультипликатора к 8,5 года заключения. Уголовное дело рассматривалось в общем порядке судопроизводства. Суд лишил Мунтяна права заниматься администрированием сайтов и каналов сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.

26 декабря 2023 г. Мунтяна объявили в розыск. Он является основателем студии Toonbox (участвовала в том числе в создании «Фиксиков») и автором анимационного сериала Mr. Freeman. На его YouTube-канал подписано более 1,7 млн человек. В апреле Минюст включил Мунтяна в реестр иноагентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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