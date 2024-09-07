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Российские школьники взяли четыре «золота» на олимпиаде по информатике в Египте

Ведомости

Российские школьники завоевали четыре золотых медали на Международной олимпиаде по информатике, которая проходит в Египте с 1 по 8 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В состав российской команды вошли победители Всероссийской олимпиады для школьников 2024 и 2023 гг.: Дарья Грекова, Петр Лосев и Иван Пискарев из Москвы, Гимран Абдуллин из Казани. Всего в олимпиаде участвовали представители 92 стран, и, как отметили в Минцифры, «ни одна из других команд не показала такой результат».

Команду из РФ готовили и сопровождали тренеры из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского физико-технического института (МФТИ). Возглавил тренерский штаб директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.

В мае «Ведомости» писали, что, согласно результатам исследования «Яндекс Образования», в 2023 г. в профильных олимпиадах принимали участие 75% школьников, а в 2018 г. их было 65%. Наиболее востребованными стали Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» (19,4% опрошенных), Всероссийская олимпиада школьников (17,2%) и Московская олимпиада школьников (16,8%). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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