Российские школьники взяли четыре «золота» на олимпиаде по информатике в Египте
Российские школьники завоевали четыре золотых медали на Международной олимпиаде по информатике, которая проходит в Египте с 1 по 8 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В состав российской команды вошли победители Всероссийской олимпиады для школьников 2024 и 2023 гг.: Дарья Грекова, Петр Лосев и Иван Пискарев из Москвы, Гимран Абдуллин из Казани. Всего в олимпиаде участвовали представители 92 стран, и, как отметили в Минцифры, «ни одна из других команд не показала такой результат».
Команду из РФ готовили и сопровождали тренеры из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского физико-технического института (МФТИ). Возглавил тренерский штаб директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.
В мае «Ведомости» писали, что, согласно результатам исследования «Яндекс Образования», в 2023 г. в профильных олимпиадах принимали участие 75% школьников, а в 2018 г. их было 65%. Наиболее востребованными стали Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» (19,4% опрошенных), Всероссийская олимпиада школьников (17,2%) и Московская олимпиада школьников (16,8%).