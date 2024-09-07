Российские школьники взяли четыре «золота» на олимпиаде по информатике в Египте

В состав российской команды вошли победители Всероссийской олимпиады для школьников 2024 и 2023 гг.: Дарья Грекова, Петр Лосев и Иван Пискарев из Москвы, Гимран Абдуллин из Казани. Всего в олимпиаде участвовали представители 92 стран, и, как отметили в Минцифры, «ни одна из других команд не показала такой результат».