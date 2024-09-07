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С начала выборов в Москве отразили более 150 кибератак

Ведомости

С начала дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Москве заблокированы 152 компьютерные атаки, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

Избиратели 7 сентября второй день голосуют на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. За первый день на участках проголосовали более 1,8 млн человек.

«Все работает штатно, система успешно выдерживает все нагрузки. Например, с начала дистанционного электронного голосования заблокированы 152 компьютерные атаки, в которых наблюдались подозрения на вредноносную активность с более чем 1900 IP-адресов», – приводит его слова сайт штаба.

По данным Ковалева, за ночь в режиме онлайн проголосовали порядка 150 000 избирателей, а всего выбор сделали уже более 2 млн жителей столицы. Утром все избирательные участки открылись вовремя, штаб ведет круглосуточное наблюдение за ходом голосования, сообщил Ковалев. По его словам, происшествий пока не зафиксировано. 

На выборах в Мосгордуму проголосовали президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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