С начала выборов в Москве отразили более 150 кибератак

По данным Ковалева, за ночь в режиме онлайн проголосовали порядка 150 000 избирателей, а всего выбор сделали уже более 2 млн жителей столицы. Утром все избирательные участки открылись вовремя, штаб ведет круглосуточное наблюдение за ходом голосования, сообщил Ковалев. По его словам, происшествий пока не зафиксировано.