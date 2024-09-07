С начала выборов в Москве отразили более 150 кибератак
С начала дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Москве заблокированы 152 компьютерные атаки, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
Избиратели 7 сентября второй день голосуют на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. За первый день на участках проголосовали более 1,8 млн человек.
«Все работает штатно, система успешно выдерживает все нагрузки. Например, с начала дистанционного электронного голосования заблокированы 152 компьютерные атаки, в которых наблюдались подозрения на вредноносную активность с более чем 1900 IP-адресов», – приводит его слова сайт штаба.
По данным Ковалева, за ночь в режиме онлайн проголосовали порядка 150 000 избирателей, а всего выбор сделали уже более 2 млн жителей столицы. Утром все избирательные участки открылись вовремя, штаб ведет круглосуточное наблюдение за ходом голосования, сообщил Ковалев. По его словам, происшествий пока не зафиксировано.
На выборах в Мосгордуму проголосовали президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.