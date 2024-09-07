На выборах губернатора Курской области дистанционно проголосовали 60 000 человек
С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) участие в голосовании на выборах губернатора в Курской области приняли около 60 000 избирателей, следует из данных на сайте ДЭГа.
По состоянию на 10.12 мск, дистанционным способом голоса отдали 59 682 человека. Всего в регионе голосуют в онлайн-режиме 82 529 избирателей. На муниципальном уровне граждане выбирают депутатов Золотухинского, Фатежского, Горшеченского, Дмитриевского, Курского, Советского, Конышевского, Обоянского, Мантуровского и Пристенского районов. В основном там проходят выборы, в том числе дополнительные, депутатов представительных собраний.
По итогам первого дня голосования 6 сентября на выборах губернаторов самая высокая явка оказалась в Курской области, писали «Ведомости». С учетом досрочного голосования к 20:00 мск там выразили свою волю 46,94% избирателей (это 363 838 человек). С помощью ДЭГа проголосовали 55 040 избирателей.
Выборы губернатора, глав районов и муниципальных депутатов в Курской области планировалось провести 8 сентября 2024 г. – в единый день голосования. 14 августа стало известно, что в восьми приграничных регионах России, включая Курскую область, будет проведено досрочное голосование. Оно проходило с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование назначили на 6, 7 и 8 сентября. Местный избирком отмечал, что мера необходима для обеспечения безопасности людей.
5 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за время досрочного голосования в регионе проголосовали почти треть избирателей. На следующий день явка составила 39,64%.