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На выборах губернатора Курской области дистанционно проголосовали 60 000 человек

Ведомости

С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) участие в голосовании на выборах губернатора в Курской области приняли около 60 000 избирателей, следует из данных на сайте ДЭГа.

По состоянию на 10.12 мск, дистанционным способом голоса отдали 59 682 человека. Всего в регионе голосуют в онлайн-режиме 82 529 избирателей. На муниципальном уровне граждане выбирают депутатов Золотухинского, Фатежского, Горшеченского, Дмитриевского, Курского, Советского, Конышевского, Обоянского, Мантуровского и Пристенского районов. В основном там проходят выборы, в том числе дополнительные, депутатов представительных собраний.

По итогам первого дня голосования 6 сентября на выборах губернаторов самая высокая явка оказалась в Курской области, писали «Ведомости». С учетом досрочного голосования к 20:00 мск там выразили свою волю 46,94% избирателей (это 363 838 человек). С помощью ДЭГа проголосовали 55 040 избирателей. 

Выборы губернатора, глав районов и муниципальных депутатов в Курской области планировалось провести 8 сентября 2024 г. – в единый день голосования. 14 августа стало известно, что в восьми приграничных регионах России, включая Курскую область, будет проведено досрочное голосование. Оно проходило с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование назначили на 6, 7 и 8 сентября. Местный избирком отмечал, что мера необходима для обеспечения безопасности людей.

5 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за время досрочного голосования в регионе проголосовали почти треть избирателей. На следующий день явка составила 39,64%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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