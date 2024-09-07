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Колумбия запросила у РФ консульский доступ к подозреваемым в наемничестве

Ведомости

Посольство Колумбии запросило консульский доступ к задержанным ФСБ России гражданам южноамериканской страны, которые подозреваются в наемничестве. Об этом со ссылкой на дипмиссию Колумбии пишет «РИА Новости».

«Посольство Колумбии в курсе текущей ситуации и запросило консульский доступ к задержанным», – сказали агентству.

28 августа пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила, что Лефортовский суд Москвы арестовал граждан Колумбии Александера Анте и Хосе Арона Медина Аранда до 22 октября. Их подозревают по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). 

До этого стало известно, что указанные граждане пропали в столице Венесуэлы Каракасе. В Кремле на вопрос, как были задержаны граждане Колумбии и проводилась ли их экстрадиция в РФ, предложили журналистам «обратиться в соответствующие службы».

По данным ФСБ, в ходе обыска у мужчин были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская сечь» ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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