Колумбия запросила у РФ консульский доступ к подозреваемым в наемничестве
Посольство Колумбии запросило консульский доступ к задержанным ФСБ России гражданам южноамериканской страны, которые подозреваются в наемничестве. Об этом со ссылкой на дипмиссию Колумбии пишет «РИА Новости».
«Посольство Колумбии в курсе текущей ситуации и запросило консульский доступ к задержанным», – сказали агентству.
28 августа пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила, что Лефортовский суд Москвы арестовал граждан Колумбии Александера Анте и Хосе Арона Медина Аранда до 22 октября. Их подозревают по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).
До этого стало известно, что указанные граждане пропали в столице Венесуэлы Каракасе. В Кремле на вопрос, как были задержаны граждане Колумбии и проводилась ли их экстрадиция в РФ, предложили журналистам «обратиться в соответствующие службы».
По данным ФСБ, в ходе обыска у мужчин были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская сечь» ВСУ.