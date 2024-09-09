Во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» погибли более 60 человек

Тайфун «Яги» бушует во Вьетнаме уже несколько дней. 5 сентября он достиг своего пика и получил пятую категорию по шкале Саффира-Симпсона – супертайфун. До Вьетнама он прошел на юге Китая, в частности в провинции Хайнань и Гуанчжоу. Скорость ветра тайфуна достигала 245 км/ч (68 м/с).