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Panasonic прекратила спонсорскую поддержку Олимпийских игр

Ведомости

Японская корпорация Panasonic приняла решение выйти из числа спонсоров Олимпийских игр. Об этом сообщило агентство Reuters.

Компания впервые стала официальным партнером Олимпийских игр в 1987 г. и расширила партнерство на Паралимпийские игры с 2014 г. После 37 лет сотрудничества Panasonic сообщила, что анализирует, как должно развиваться спонсорство с учетом более широких управленческих соображений и приняла свое решение после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«МОК понимает и полностью уважает тот факт, что Panasonic Group вынуждена адаптировать свою бизнес-стратегию», – отметил президент МОК Томас Бах.

По его словам, партнерство прекращается в уважительной и дружественной форме.

29 мая Kyodo сообщило, что японская автомобилестроительная компания Toyota планирует перестать быть спонсором Олимпийских игр и прекратить сотрудничество с МОК. Представители компании считают, что комитет расходует деньги от спонсоров неэффективно. При этом автомобильный гигант надеялся сохранить контракт с Международным паралимпийским комитетом.

11 августа в Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры. Лидером медального зачета турнира стала сборная США, которая завоевала 126 медалей, 40 из которых – золотые. Второе место заняли атлеты из Китая, третье – Японии. На счету спортсменов из России, выступавших в нейтральном статусе, одно серебро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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