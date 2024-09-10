Panasonic прекратила спонсорскую поддержку Олимпийских игр

Компания впервые стала официальным партнером Олимпийских игр в 1987 г. и расширила партнерство на Паралимпийские игры с 2014 г. После 37 лет сотрудничества Panasonic сообщила, что анализирует, как должно развиваться спонсорство с учетом более широких управленческих соображений и приняла свое решение после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).