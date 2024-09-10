Panasonic прекратила спонсорскую поддержку Олимпийских игр
Японская корпорация Panasonic приняла решение выйти из числа спонсоров Олимпийских игр. Об этом сообщило агентство Reuters.
Компания впервые стала официальным партнером Олимпийских игр в 1987 г. и расширила партнерство на Паралимпийские игры с 2014 г. После 37 лет сотрудничества Panasonic сообщила, что анализирует, как должно развиваться спонсорство с учетом более широких управленческих соображений и приняла свое решение после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).
«МОК понимает и полностью уважает тот факт, что Panasonic Group вынуждена адаптировать свою бизнес-стратегию», – отметил президент МОК Томас Бах.
По его словам, партнерство прекращается в уважительной и дружественной форме.
29 мая Kyodo сообщило, что японская автомобилестроительная компания Toyota планирует перестать быть спонсором Олимпийских игр и прекратить сотрудничество с МОК. Представители компании считают, что комитет расходует деньги от спонсоров неэффективно. При этом автомобильный гигант надеялся сохранить контракт с Международным паралимпийским комитетом.
11 августа в Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры. Лидером медального зачета турнира стала сборная США, которая завоевала 126 медалей, 40 из которых – золотые. Второе место заняли атлеты из Китая, третье – Японии. На счету спортсменов из России, выступавших в нейтральном статусе, одно серебро.