Итоги летней Олимпиады в Париже

Второе место в медальном зачете занял Китай, который также набрал 40 золотых, но уступил американцам по числу остальных наград. В копилку КНР также вошли 27 серебряных и 24 бронзовые медали. Лучше всего китайские спортсмены выступили во время соревнований по прыжкам в воду, где они заработали 8 медалей. Также они отличились в настольном теннисе, стрельбе и тяжелой атлетике (по 5 золотых в каждой дисциплине). Всего на счету китайской команды 91 медаль.