Итоги летней Олимпиады в Париже

Итоги летней Олимпиады в ПарижеПобедителями медального зачета оказались США
В Париже подвели итоги летних Олимпийских игр, назвав страны, которые получили больше всего медалей. Результаты соревнований опубликованы на официальном сайте Игр. «Ведомости» составили список стран, чьи олимпийские сборные возглавили топ-10 медального зачета.
США
Американские спортсмены завоевали 40 золотых медалей в ходе летней Олимпиады в столице Франции. У США 126 наград, 40 золотых медалей, 44 серебра и 42 бронзы. Больше всего золотых медалей американцы получили в дисциплинах «Легкая атлетика» (14), «Плавание» (8) и «Спортивная гимнастика» (3).
Китай
Второе место в медальном зачете занял Китай, который также набрал 40 золотых, но уступил американцам по числу остальных наград. В копилку КНР также вошли 27 серебряных и 24 бронзовые медали. Лучше всего китайские спортсмены выступили во время соревнований по прыжкам в воду, где они заработали 8 медалей. Также они отличились в настольном теннисе, стрельбе и тяжелой атлетике (по 5 золотых в каждой дисциплине). Всего на счету китайской команды 91 медаль.
Япония
Тройку лидеров замкнула Япония, чья олимпийская сборная завоевала 20 золотых медалей, 12 серебряных и 13 бронзовых; всего 45 наград. Больше всего золотых наград было получено в дисциплине «Борьба» – 8 золотых медалей. Далее идут «Дзюдо» (3), «Спортивная гимнастика» (3), «Фехтование» (2), «Скейтбординг» (2), «Легкая атлетика» (1) и «Брейкинг» (1).
Австралия
На четвертом месте расположилась Австралия с 18 золотыми медалям, 19 серебряными и 16 бронзовыми. Золото было получено за BMX-гонки (1), гребной слалом (3), легкую атлетику (1), парусный спорт (1), скейтбординг (2), по одной медали в трековых и шоссейных велогонках, а также в теннисе. Больше всего золотых медалей было заработано в дисциплине «Плавание» – 7 наград.
Франция
Принимающая Игры страна оказалась на пятом месте в медальном зачете. Франция заработала 16 золотых, 26 серебряных и 22 бронзовые медали – всего 64. Первые места были заняты в дисциплинах «Плавание» (4), «Дзюдо» (2), «BMX-гонки» (1), «Волейбол» (1), «Гребной слалом» (1), «Маунтинбайк» (1), «Регби» (1) и «Серфинг» (1).
Нидерланды
Не вошли в пятерку Нидерланды, расположившись на шестом месте зачета с общим количеством медалей в 34 награды. Среди них 15 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых. Первые места были заняты в академической гребле (4), трековых велогонках (3), хоккее на траве (2), парусном спорте (2), легкой атлетике (2).
Великобритания
Соединенное Королевство заняло седьмую строчку рейтинга с 65 медалями. Великобритания оказалась на втором месте после США по числу бронзы – 29. Золото – 14, серебро – 22. Больше всего первых мест в дисциплинах «Академическая гребля» (3) и «Конный спорт» (2).
Республика Корея
Южная Корея заработала 13 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей – всего 32. Больше всего золота было получено в стрельбе из лука (5) и стрельбе (3). Примечательно, что Северная Корея – КНДР – не получила ни одной золотой медали, оказавшись на 68-м месте с 6 наградами.
Италия
Италия заняла девятое место с 40 наградами. Всего страна получила 12 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых медалей. Больше всего первых мест в парусном спорте и плавании – по две награды.
Германия
Десятку замыкает Германия с 33 наградами. На счету олимпийской сборной ФРГ 12 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей. В топе по дисциплинам оказались «Конный спорт» (4) и «Гребной спринт» (2).
На последних, 84-х местах оказались Словакия, Катар, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Замбия, а также Олимпийская сборная беженцев. Команды выиграли по одной бронзе.
Церемония закрытия Игр состоится 11 августа на парижском стадионе «Стад де Франс». Открытие Олимпиады прошло 26 июля. Спортсмены от России на соревнованиях официально представлены не были – в связи с санкциями западных стран. При этом им была дана возможность выступить в нейтральных статусах. Всего в Играх приняли участие 15 российских спортсменов, а около 60 спортсменов, родившихся в России, представляли на Олимпиаде другие страны.