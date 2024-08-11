Стоимость олимпийских медалей установила новый рекорд
На фоне роста цен на сырье стоимость олимпийских медалей в этом году достигает рекордные $900 за штуку, пишет Bloomberg.
Награды содержат 6 г золота. Также медали содержат переплавленные металлические детали от Эйфелевой башни. Отмечается, что даже с поправкой на инфляцию стоимость медалей по-прежнему остается самой высокой за всю историю Игр.
1 августа стоимость золота поднялась до исторического максимума, превысив $2501 за тройскую унцию. Это следовало из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). Ценовое ралли началось еще в марте 2023 г., с тех пор металл подорожал на 14%, писали «Ведомости».
Церемония закрытия Игр состоится 11 августа на парижском стадионе «Стад де Франс», где пройдут также соревнования по легкой атлетике и регби.
Российские и белорусские спортсмены выступили на Играх под нейтральным флагом. Международный олимпийский комитет (МОК) обозначил следующие критерии допуска: спортсмены должны представлять индивидуальные виды спорта, они не могут быть связаны с органами нацбезопасности и замечены в поддержке спецоперации на Украине, а также должны соответствовать антидопинговым требованиям.
МОК допустил до соревнований 15 россиян и 17 белорусов.