Стоимость олимпийских медалей установила новый рекорд

Российские и белорусские спортсмены выступили на Играх под нейтральным флагом. Международный олимпийский комитет (МОК) обозначил следующие критерии допуска: спортсмены должны представлять индивидуальные виды спорта, они не могут быть связаны с органами нацбезопасности и замечены в поддержке спецоперации на Украине, а также должны соответствовать антидопинговым требованиям.