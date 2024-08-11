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Стоимость олимпийских медалей установила новый рекорд

Ведомости

На фоне роста цен на сырье стоимость олимпийских медалей в этом году достигает рекордные $900 за штуку, пишет Bloomberg.

Награды содержат 6 г золота. Также медали содержат переплавленные металлические детали от Эйфелевой башни. Отмечается, что даже с поправкой на инфляцию стоимость медалей по-прежнему остается самой высокой за всю историю Игр.

1 августа стоимость золота поднялась до исторического максимума, превысив $2501 за тройскую унцию. Это следовало из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). Ценовое ралли началось еще в марте 2023 г., с тех пор металл подорожал на 14%, писали «Ведомости». 

Церемония закрытия Игр состоится 11 августа на парижском стадионе «Стад де Франс», где пройдут также соревнования по легкой атлетике и регби.

Российские и белорусские спортсмены выступили на Играх под нейтральным флагом. Международный олимпийский комитет (МОК) обозначил следующие критерии допуска: спортсмены должны представлять индивидуальные виды спорта, они не могут быть связаны с органами нацбезопасности и замечены в поддержке спецоперации на Украине, а также должны соответствовать антидопинговым требованиям. 

МОК допустил до соревнований 15 россиян и 17 белорусов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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