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Теннисист Новак Джокович впервые стал олимпийским чемпионом

Ведомости

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем олимпийского турнира в Париже, передает Reuters.

В финале он обыграл 21-летнего испанца Карлоса Алькараса. Встреча длилась 2 часа 52 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

37-летний серб стал самым возрастным финалистом одиночного разряда Олимпиады с 1988 г., когда теннис вновь вошел в программу соревнований. Джокович также стал третьим теннисистом старше 30 лет, который смог выйти в финал Олимпиады, до него такого результата добились Роджер Федерер и Серена Уильямс на играх в 2012 г.

Финал Олимпиады-2024 – первый для Джоковича в карьере. Он завоевал бронзу в Пекине в 2008 г., проиграл в матче за третье место в Лондоне в 2012 г. и Токио в 2020 г., а в Рио в 2016 г. выбыл в первом круге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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