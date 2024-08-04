Теннисист Новак Джокович впервые стал олимпийским чемпионом

Финал Олимпиады-2024 – первый для Джоковича в карьере. Он завоевал бронзу в Пекине в 2008 г., проиграл в матче за третье место в Лондоне в 2012 г. и Токио в 2020 г., а в Рио в 2016 г. выбыл в первом круге.