Теннисист Новак Джокович впервые стал олимпийским чемпионом
В финале он обыграл 21-летнего испанца Карлоса Алькараса. Встреча длилась 2 часа 52 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
37-летний серб стал самым возрастным финалистом одиночного разряда Олимпиады с 1988 г., когда теннис вновь вошел в программу соревнований. Джокович также стал третьим теннисистом старше 30 лет, который смог выйти в финал Олимпиады, до него такого результата добились Роджер Федерер и Серена Уильямс на играх в 2012 г.
Финал Олимпиады-2024 – первый для Джоковича в карьере. Он завоевал бронзу в Пекине в 2008 г., проиграл в матче за третье место в Лондоне в 2012 г. и Токио в 2020 г., а в Рио в 2016 г. выбыл в первом круге.