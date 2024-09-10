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Воробьев рассказал о состоянии пострадавших от атак БПЛА по Московской области

Ведомости

После атаки беспилотников на Московскую область один человек находится в тяжелом состоянии с множественными ранами, переломом стопы и сотрясением мозга, еще один мужчина – в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой и гематомами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, он навестил пострадавших в Раменской больнице.

Один из этих пациентов попал практически в эпицентр удара, пояснил глава Московской области. В Раменское он приехал на заработки. Второй пострадавший – 25-летний Николай – попал под взрывную волну на улице. Мужчину уже транспортировали вертолетом в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве.

Четверых пострадавших от отравления дымом и продуктами горения отвезли в больницу в Жуковском, у одной из них – женщины 52 лет – также диагностирован перелом стопы.

«Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям», – написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 144 украинских беспилотников в ночь на 10 сентября. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14. БПЛА также были перехвачены в Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областях.

10 сентября Воробьев сообщал, что в результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина. В подъезде дома на Спортивном проезде пострадали 54 квартиры из 102. Жителей соседних пяти домов эвакуировали. На Высоковольтной улице удар пришелся на пять балконов. По данным на раннее утро 10 сентября, в пунктах временного размещения находились 43 человека. Воробьев пообещал, что все расходы на восстановление зданий возьмут на себя власти региона вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья.

По факту массированной атаки украинских БПЛА Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Виновным грозит пожизненное лишение свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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