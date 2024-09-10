Воробьев рассказал о состоянии пострадавших от атак БПЛА по Московской области
После атаки беспилотников на Московскую область один человек находится в тяжелом состоянии с множественными ранами, переломом стопы и сотрясением мозга, еще один мужчина – в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой и гематомами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, он навестил пострадавших в Раменской больнице.
Один из этих пациентов попал практически в эпицентр удара, пояснил глава Московской области. В Раменское он приехал на заработки. Второй пострадавший – 25-летний Николай – попал под взрывную волну на улице. Мужчину уже транспортировали вертолетом в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве.
Четверых пострадавших от отравления дымом и продуктами горения отвезли в больницу в Жуковском, у одной из них – женщины 52 лет – также диагностирован перелом стопы.
«Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям», – написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 144 украинских беспилотников в ночь на 10 сентября. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14. БПЛА также были перехвачены в Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областях.
10 сентября Воробьев сообщал, что в результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина. В подъезде дома на Спортивном проезде пострадали 54 квартиры из 102. Жителей соседних пяти домов эвакуировали. На Высоковольтной улице удар пришелся на пять балконов. По данным на раннее утро 10 сентября, в пунктах временного размещения находились 43 человека. Воробьев пообещал, что все расходы на восстановление зданий возьмут на себя власти региона вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья.
По факту массированной атаки украинских БПЛА Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Виновным грозит пожизненное лишение свободы.