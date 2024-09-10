Воробьев рассказал о состоянии пострадавших от атак БПЛА по Московской области

10 сентября Воробьев сообщал, что в результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина. В подъезде дома на Спортивном проезде пострадали 54 квартиры из 102. Жителей соседних пяти домов эвакуировали. На Высоковольтной улице удар пришелся на пять балконов. По данным на раннее утро 10 сентября, в пунктах временного размещения находились 43 человека. Воробьев пообещал, что все расходы на восстановление зданий возьмут на себя власти региона вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья.