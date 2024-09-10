Комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток
Стендап-комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток за ролик на YouTube. Суд признал Гаврилова виновным в оскорблении российских офицеров и граждан в целом. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского райсуда.
Гаврилов был арестован по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Согласно фабуле дела, 6 сентября 2024 г. сотрудником МВД по области установлено, что 20 января 2023 г. на площадке YouTube был опубликован видеоролик Гаврилова, в котором «содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе», но указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале «Оперативные сводки», Гаврилов признается в совершении преступления и раскаивается. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости» Гаврилов приехал в Россию для тура, первое выступление должно было пройти 8 сентября. Теперь отменены выступления комика в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
16 августа 2024 г. белорусский следственный комитет начал заочное расследование в отношении комика Славы Комиссаренко по делу об оскорблении президента страны Александра Лукашенко. 14 января 2022 г. стало известно, что Комиссаренко покинул Россию якобы из-за преследования со стороны Белоруссии.