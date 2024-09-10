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Комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток

Ведомости

Стендап-комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток за ролик на YouTube. Суд признал Гаврилова виновным в оскорблении российских офицеров и граждан в целом. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского райсуда.

Гаврилов был арестован по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Согласно фабуле дела, 6 сентября 2024 г. сотрудником МВД по области установлено, что 20 января 2023 г. на площадке YouTube был опубликован видеоролик Гаврилова, в котором «содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе», но указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале «Оперативные сводки», Гаврилов признается в совершении преступления и раскаивается. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости» Гаврилов приехал в Россию для тура, первое выступление должно было пройти 8 сентября. Теперь отменены выступления комика в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

16 августа 2024 г. белорусский следственный комитет начал заочное расследование в отношении комика Славы Комиссаренко по делу об оскорблении президента страны Александра Лукашенко. 14 января 2022 г. стало известно, что Комиссаренко покинул Россию якобы из-за преследования со стороны Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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