Комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток

Гаврилов был арестован по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Согласно фабуле дела, 6 сентября 2024 г. сотрудником МВД по области установлено, что 20 января 2023 г. на площадке YouTube был опубликован видеоролик Гаврилова, в котором «содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе», но указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.