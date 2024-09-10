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Во Вьетнаме более 80 человек погибли из-за тайфуна «Яги»

Ведомости

Во Вьетнаме из-за паводков и проливных дождей, которые спровоцировал тайфун «Яги», погибли 87 человек. Об этом сообщает местное издание VnExpress.

В общей сложности травмы получили 752 человека, 70 жителей северной части Вьетнама пропали без вести.

В стране объявлена тревога в 10 районах вблизи реки Хонгха – наводнения могут затронуть сотни тысяч людей и их имущество. По прогнозам метеорологов, ливни продолжатся до 12 сентября.

Днем ранее сообщалось о 64 погибших и более 200 пострадавших. В результате стихийного бедствия было затоплено около 110 000 рисовых плантаций. Из-за тайфуна в северной провинции Футхо обрушился автомобильный мост.

Тайфун «Яги» бушует во Вьетнаме уже несколько дней. 5 сентября он достиг своего пика и получил пятую категорию по шкале Саффира-Симпсона – супертайфун. До Вьетнама он прошел на юге Китая, в частности в провинциях Хайнань и Гуанчжоу. Скорость ветра тайфуна достигала 245 км/ч (68 м/с).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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