Во Вьетнаме более 80 человек погибли из-за тайфуна «Яги»
Во Вьетнаме из-за паводков и проливных дождей, которые спровоцировал тайфун «Яги», погибли 87 человек. Об этом сообщает местное издание VnExpress.
В общей сложности травмы получили 752 человека, 70 жителей северной части Вьетнама пропали без вести.
В стране объявлена тревога в 10 районах вблизи реки Хонгха – наводнения могут затронуть сотни тысяч людей и их имущество. По прогнозам метеорологов, ливни продолжатся до 12 сентября.
Днем ранее сообщалось о 64 погибших и более 200 пострадавших. В результате стихийного бедствия было затоплено около 110 000 рисовых плантаций. Из-за тайфуна в северной провинции Футхо обрушился автомобильный мост.
Тайфун «Яги» бушует во Вьетнаме уже несколько дней. 5 сентября он достиг своего пика и получил пятую категорию по шкале Саффира-Симпсона – супертайфун. До Вьетнама он прошел на юге Китая, в частности в провинциях Хайнань и Гуанчжоу. Скорость ветра тайфуна достигала 245 км/ч (68 м/с).