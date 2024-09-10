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Прокурор МУСа посетил больницу «Охматдет» на Украине

Ведомости

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан приехал в Киев и посетил детскую специализированную больницу «Охматдет». Об этом сообщается на странице суда в соцсети Х.

«Вместе с Андреем Костиным [генпрокурор Украины] прокурор Хан посетил национальную детскую больницу "Охматдет", пострадавшую от ракетного удара 8 июля», – говорится в сообщении.

8 июля сообщалось, что в результате взрыва была повреждена детская больница «Охматдет» в Киеве. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны РФ отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам. В оборонном ведомстве заявляли, что разрушения произошли в результате работы украинской ПВО.

Комментируя удар, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль по-прежнему настаивает, что Россия не наносит ударов по гражданским целям, необходимо руководствоваться заявлениями Минобороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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