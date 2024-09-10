Прокурор МУСа посетил больницу «Охматдет» на Украине
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан приехал в Киев и посетил детскую специализированную больницу «Охматдет». Об этом сообщается на странице суда в соцсети Х.
«Вместе с Андреем Костиным [генпрокурор Украины] прокурор Хан посетил национальную детскую больницу "Охматдет", пострадавшую от ракетного удара 8 июля», – говорится в сообщении.
8 июля сообщалось, что в результате взрыва была повреждена детская больница «Охматдет» в Киеве. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны РФ отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам. В оборонном ведомстве заявляли, что разрушения произошли в результате работы украинской ПВО.
Комментируя удар, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль по-прежнему настаивает, что Россия не наносит ударов по гражданским целям, необходимо руководствоваться заявлениями Минобороны РФ.