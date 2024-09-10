Прокурор МУСа посетил больницу «Охматдет» на Украине

8 июля сообщалось, что в результате взрыва была повреждена детская больница «Охматдет» в Киеве. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны РФ отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам. В оборонном ведомстве заявляли, что разрушения произошли в результате работы украинской ПВО.