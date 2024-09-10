Аэропорт «Жуковский» возобновил работу после атаки БПЛА

Утром 10 сентября пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в трех аэропортах сняты. По его словам, в период временного закрытия трех аэропортов Московского региона на запасные аэродромы ушли 48 рейсов.