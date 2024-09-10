Аэропорт «Жуковский» возобновил работу после атаки БПЛА
Аэропорт «Жуковский» в Подмосковье снова заработал в штатном режиме после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Отмечается, что воздушная гавань возобновила работу по приему и выпуску рейсов в 21:00 10 сентября.
«Аэропортовые службы работают в штатном режиме. Открыта регистрация пассажиров», – отметили в пресс-службе.
Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» приостанавливали работу на фоне ночной атаки беспилотников ВСУ на Московскую область. Минобороны сообщало, что дежурные средства ПВО сбили 20 дронов над городскими округами Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
Утром 10 сентября пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в трех аэропортах сняты. По его словам, в период временного закрытия трех аэропортов Московского региона на запасные аэродромы ушли 48 рейсов.