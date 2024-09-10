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Аэропорт «Жуковский» возобновил работу после атаки БПЛА

Ведомости

Аэропорт «Жуковский» в Подмосковье снова заработал в штатном режиме после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что воздушная гавань возобновила работу по приему и выпуску рейсов в 21:00 10 сентября.

«Аэропортовые службы работают в штатном режиме. Открыта регистрация пассажиров», – отметили в пресс-службе.

Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» приостанавливали работу на фоне ночной атаки беспилотников ВСУ на Московскую область. Минобороны сообщало, что дежурные средства ПВО сбили 20 дронов над городскими округами Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Утром 10 сентября пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в трех аэропортах сняты. По его словам, в период временного закрытия трех аэропортов Московского региона на запасные аэродромы ушли 48 рейсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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