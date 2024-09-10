Росавиация сообщила о снятии ограничений в трех московских аэропортах

Ограничения на прилет и вылет были сняты в 07:58 мск. «Внуково» и «Домодедово» не принимали и не отправляли самолеты с 01:17 мск, а «Жуковский» – с 01:46 мск. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.