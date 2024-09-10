Росавиация сообщила о снятии ограничений в трех московских аэропортах
Работа аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» возобновлена. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения на прилет и вылет были сняты в 07:58 мск. «Внуково» и «Домодедово» не принимали и не отправляли самолеты с 01:17 мск, а «Жуковский» – с 01:46 мск. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
Работа аэропортов приостанавливалась на фоне ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область. По данным Минобороны, было сбито 20 дронов. Их уничтожили над городскими округами Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
При отражении атаки в Раменском повреждения получили два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по территории России при помощи беспилотников. В Москве и Подмосковье с октября 2022 г. введен уровень повышенной готовности.