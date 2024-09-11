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Число погибших при тайфуне «Яги» во Вьетнаме выросло до 143

Ведомости

По меньше мере 143 человека погибли во время тайфуна «Яги» во Вьетнаме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные властей.

Еще 58 человек числятся пропавшими без вести.

VnExpress пишет, что из-за тайфуна 10 сентября вечером уровень воды в реке Хонгха поднялся до 10,5 м. По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, к утру 11 сентября он составлял 10,86 м. Пик ожидается к полудню 11 сентября, затем в течение суток уровень воды начнет снижаться.

На фоне этого власти эвакуировали 836 семей, проживающих на берегу Хонгха. В 10 округах объявлено предупреждение. Власти Ханоя заявили, что вода в Хонгха не достигала таких отметок с 2008 г.

Супертайфун «Яги» обрушился 6 сентября на китайскую провинцию Хайнань, а следом – на Вьетнам. В результате были затоплены около 110 000 рисовых плантаций и повреждены более 8000 строений. По данным Национального комитета по реагированию на стихийные бедствия, сильнее всего от тайфуна пострадали столица Ханой, а также портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг.

Из-за непогоды 7 сентября в Ханое был отменен товарищеский матч между сборными России и Таиланда. 9 сентября в провинции Футхо на севере Вьетнама обрушился мост через реку Хонгха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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