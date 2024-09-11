Число погибших при тайфуне «Яги» во Вьетнаме выросло до 143
По меньше мере 143 человека погибли во время тайфуна «Яги» во Вьетнаме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные властей.
Еще 58 человек числятся пропавшими без вести.
VnExpress пишет, что из-за тайфуна 10 сентября вечером уровень воды в реке Хонгха поднялся до 10,5 м. По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, к утру 11 сентября он составлял 10,86 м. Пик ожидается к полудню 11 сентября, затем в течение суток уровень воды начнет снижаться.
На фоне этого власти эвакуировали 836 семей, проживающих на берегу Хонгха. В 10 округах объявлено предупреждение. Власти Ханоя заявили, что вода в Хонгха не достигала таких отметок с 2008 г.
Супертайфун «Яги» обрушился 6 сентября на китайскую провинцию Хайнань, а следом – на Вьетнам. В результате были затоплены около 110 000 рисовых плантаций и повреждены более 8000 строений. По данным Национального комитета по реагированию на стихийные бедствия, сильнее всего от тайфуна пострадали столица Ханой, а также портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг.
Из-за непогоды 7 сентября в Ханое был отменен товарищеский матч между сборными России и Таиланда. 9 сентября в провинции Футхо на севере Вьетнама обрушился мост через реку Хонгха.