Число погибших при тайфуне «Яги» во Вьетнаме выросло до 143

Супертайфун «Яги» обрушился 6 сентября на китайскую провинцию Хайнань, а следом – на Вьетнам. В результате были затоплены около 110 000 рисовых плантаций и повреждены более 8000 строений. По данным Национального комитета по реагированию на стихийные бедствия, сильнее всего от тайфуна пострадали столица Ханой, а также портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг.