В Дрездене крупный участок моста с трамвайными путями рухнул в реку
В Дрездене крупный участок моста Каролабрюке с пешеходной частью и трамвайными путями рухнул в реку Эльбу. Об этом сообщила газета Bild.
Исторический мост соединяет старую часть города с новой. Оставшаяся часть сооружения, по информации издания, также представляет опасность.
Мост Каролабрюке был разрушен во время Второй мировой войны и во времена ГДР перестроен в четырехполосный автомобильный мост. Bild предполагает, что разрушилась именно та часть, которая соединяет старый фундамент с компонентами из ГДР. Сейчас три сегмента конструкции длиной около 100 м лежат в воде. Аварийные службы закрыли территорию вокруг моста и сам мост.
В экстренных службах предполагают, что есть серьезная опасность обрушения других частей конструкции. Степень ущерба пытаются оценить с помощью дронов.
В результате ЧП были повреждены две крупные линии теплоснабжения. Из-за этого по всему городу отсутствует централизованное теплоснабжение. Из-за закрытия моста в Дрездене случился транспортный хаос, водители пользуются объездами, что привело к пробкам.