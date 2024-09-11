В Дрездене крупный участок моста с трамвайными путями рухнул в реку

Мост Каролабрюке был разрушен во время Второй мировой войны и во времена ГДР перестроен в четырехполосный автомобильный мост. Bild предполагает, что разрушилась именно та часть, которая соединяет старый фундамент с компонентами из ГДР. Сейчас три сегмента конструкции длиной около 100 м лежат в воде. Аварийные службы закрыли территорию вокруг моста и сам мост.