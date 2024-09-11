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В Дрездене крупный участок моста с трамвайными путями рухнул в реку

Ведомости

В Дрездене крупный участок моста Каролабрюке с пешеходной частью и трамвайными путями рухнул в реку Эльбу. Об этом сообщила газета Bild.

Исторический мост соединяет старую часть города с новой. Оставшаяся часть сооружения, по информации издания, также представляет опасность.

Мост Каролабрюке был разрушен во время Второй мировой войны и во времена ГДР перестроен в четырехполосный автомобильный мост. Bild предполагает, что разрушилась именно та часть, которая соединяет старый фундамент с компонентами из ГДР. Сейчас три сегмента конструкции длиной около 100 м лежат в воде. Аварийные службы закрыли территорию вокруг моста и сам мост.

В экстренных службах предполагают, что есть серьезная опасность обрушения других частей конструкции. Степень ущерба пытаются оценить с помощью дронов.

В результате ЧП были повреждены две крупные линии теплоснабжения. Из-за этого по всему городу отсутствует централизованное теплоснабжение. Из-за закрытия моста в Дрездене случился транспортный хаос, водители пользуются объездами, что привело к пробкам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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