Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым
Президент РФ Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания с телеведущим Александром Масляковым, скончавшимся 8 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».
Масляков был доверенным лицом Путина на выборах президента России в 2018 и 2024 гг. 9 сентября глава государства выразил соболезнования родным и близким телеведущего. Путин отметил, что именно благодаря Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь и заслужил всенародную популярность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин и Масляков «знали друг друга очень хорошо» и что президент «всегда ценил его вклад в развитие» отечественного телевидения и КВН.
Церемония прощания проходит 11 сентября в центре «Планета КВН» в Москве. Простить с Масляковым пришли Константин Эрнст, Тина Канделаки, Леонид Якубович, Константин Райкин, а также бывшие игроки КВН Иван Абрамов, Екатерина Скулкина, Сергей Исаев, Дмитрий Хрусталев, Сергей Писаренко и др. Телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище.
Александр Масляков скончался 8 сентября, ему было 82 года. Он был бессменным ведущим КВН с 1964 г. С февраля 2022 г. он перестал регулярно появляться в эфирах. Несколько игр вместо него вели Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталёв. В 2023 г. Масляков не провел ни одной игры КВН. При этом в апреле 2024 г. Александр Масляков-младший подчеркивал, что его отец по-прежнему является ведущим программы.
За заслуги в области искусства ему было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств России. Кроме того, телеведущий стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Дважды становился лауреатом премии ТЭФИ.