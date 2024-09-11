Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым

Александр Масляков скончался 8 сентября, ему было 82 года. Он был бессменным ведущим КВН с 1964 г. С февраля 2022 г. он перестал регулярно появляться в эфирах. Несколько игр вместо него вели Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталёв. В 2023 г. Масляков не провел ни одной игры КВН. При этом в апреле 2024 г. Александр Масляков-младший подчеркивал, что его отец по-прежнему является ведущим программы.