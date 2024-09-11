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Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания с телеведущим Александром Масляковым, скончавшимся 8 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».

Масляков был доверенным лицом Путина на выборах президента России в 2018 и 2024 гг. 9 сентября глава государства выразил соболезнования родным и близким телеведущего. Путин отметил, что именно благодаря Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь и заслужил всенародную популярность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин и Масляков «знали друг друга очень хорошо» и что президент «всегда ценил его вклад в развитие» отечественного телевидения и КВН.

Церемония прощания проходит 11 сентября в центре «Планета КВН» в Москве. Простить с Масляковым пришли Константин Эрнст, Тина Канделаки, Леонид Якубович, Константин Райкин, а также бывшие игроки КВН Иван Абрамов, Екатерина Скулкина, Сергей Исаев, Дмитрий Хрусталев, Сергей Писаренко и др. Телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище.

Александр Масляков скончался 8 сентября, ему было 82 года. Он был бессменным ведущим КВН с 1964 г. С февраля 2022 г. он перестал регулярно появляться в эфирах. Несколько игр вместо него вели Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталёв. В 2023 г. Масляков не провел ни одной игры КВН. При этом в апреле 2024 г. Александр Масляков-младший подчеркивал, что его отец по-прежнему является ведущим программы.

За заслуги в области искусства ему было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств России. Кроме того, телеведущий стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Дважды становился лауреатом премии ТЭФИ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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