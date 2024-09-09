Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова, который скончался 8 сентября. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.
Путин отметил, что именно благодаря Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь и заслужил всенародную популярность.
«Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков – человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик», – отметил президент.
Александр Масляков умер в возрасте 82 лет. Покойный был бессменным ведущим программы КВН с 1964 г. За время работы он удостоился множества наград, став в том числе полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Являлся основателем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) в 1990 г. Компания занялась производством телеверсии КВН и позднее зарегистрировала права на проведение игр под своим брендом. 6 февраля «Ведомости» писали, что Александр Масляков-младший стал единственным владельцем объединения.
По данным ТАСС, Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище, даты прощания и похорон уточняются.