Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

Александр Масляков умер в возрасте 82 лет. Покойный был бессменным ведущим программы КВН с 1964 г. За время работы он удостоился множества наград, став в том числе полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Являлся основателем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) в 1990 г. Компания занялась производством телеверсии КВН и позднее зарегистрировала права на проведение игр под своим брендом. 6 февраля «Ведомости» писали, что Александр Масляков-младший стал единственным владельцем объединения.