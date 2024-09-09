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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова, который скончался 8 сентября. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Путин отметил, что именно благодаря Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь и заслужил всенародную популярность.

«Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков – человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик», – отметил президент.

Александр Масляков умер в возрасте 82 лет. Покойный был бессменным ведущим программы КВН с 1964 г. За время работы он удостоился множества наград, став в том числе полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Являлся основателем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) в 1990 г. Компания занялась производством телеверсии КВН и позднее зарегистрировала права на проведение игр под своим брендом. 6 февраля «Ведомости» писали, что Александр Масляков-младший стал единственным владельцем объединения.

По данным ТАСС, Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище, даты прощания и похорон уточняются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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