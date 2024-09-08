В КВН сообщили о смерти Александра Маслякова

В КВН сообщили о смерти Александра МасляковаЕму было 82 года
«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 г. скончался Александр Васильевич Масляков», – говорится в сообщении.
Также в КВН выразили соболезнования родным и близким покойного, подчеркнув, что «он останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей».
Масляков был бессменным ведущим программы КВН с 1964 г., за время работы он удостоился множества наград, став в том числе полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Информацию о смерти Маслякова подтвердил Александр Масляков-младший в разговоре с ТАСС. Причина смерти в официальных сообщениях не называется.
Масляков-старший создал телевизионное творческое объединение «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) в 1990 г. Компания занялась производством телеверсии КВНа и позднее зарегистрировала права на проведение игр под своим брендом. 6 февраля «Ведомости» сообщали, что Масляков-младший стал единственным владельцем объединения.