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В КВН сообщили о смерти Александра Маслякова

Ему было 82 года
Филипп Иванов
Максим Стулов / Ведомости

Бывший ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября, сообщила пресс-служба программы.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 г. скончался Александр Васильевич Масляков», – говорится в сообщении.

Также в КВН выразили соболезнования родным и близким покойного, подчеркнув, что «он останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей».

Масляков был бессменным ведущим программы КВН с 1964 г., за время работы он удостоился множества наград, став в том числе полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

История «Клуба веселых и находчивых»
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8 ноября 1961 г. на Центральном телевидении СССР вышел первый выпуск передачи «Клуб веселых и находчивых». Это произошло еще в эпоху черно-белого ТВ. / Вадим Жуков / ИТАР-ТАСС

Информацию о смерти Маслякова подтвердил Александр Масляков-младший в разговоре с ТАСС. Причина смерти в официальных сообщениях не называется.

Масляков-старший создал телевизионное творческое объединение «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) в 1990 г. Компания занялась производством телеверсии КВНа и позднее зарегистрировала права на проведение игр под своим брендом. 6 февраля «Ведомости» сообщали, что Масляков-младший стал единственным владельцем объединения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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