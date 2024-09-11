Фридман и Тимченко проиграли европейский суд о санкциях
Российские миллиардеры Михаил Фридман и Геннадий Тимченко проиграли суд о санкциях Евросоюза (ЕС). Бизнесмены обжаловали требование ЕС декларировать свои экономические ресурсы в европейских странах, однако Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил их доводы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.
Согласно материалам дела, Фридман и Тимченко обжаловали требование Совета ЕС, который обязал их декларировать свои экономические ресурсы в странах из-за санкций. Европейский суд апелляцию отклонил, посчитав, что Совет ЕС не преступил свои полномочия, а также не вмешался в полномочия стран ЕС.
22 ноября 2023 г. Тимченко обжаловал в Европейском суде общей юрисдикции решение по санкциям Евросоюза. В начале ноября основатель «Альфа-групп» Фридман и сооснователь группы Петр Авен заявили, что инвестиции в западные страны были ошибкой. Фридман говорил, что его «выдавили» из Великобритании, а Авен уточнял, что инвестировал в Запад «по ошибке».