Фридман и Тимченко проиграли европейский суд о санкциях

22 ноября 2023 г. Тимченко обжаловал в Европейском суде общей юрисдикции решение по санкциям Евросоюза. В начале ноября основатель «Альфа-групп» Фридман и сооснователь группы Петр Авен заявили, что инвестиции в западные страны были ошибкой. Фридман говорил, что его «выдавили» из Великобритании, а Авен уточнял, что инвестировал в Запад «по ошибке».