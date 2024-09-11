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Фридман и Тимченко проиграли европейский суд о санкциях

Ведомости

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Геннадий Тимченко проиграли суд о санкциях Евросоюза (ЕС). Бизнесмены обжаловали требование ЕС декларировать свои экономические ресурсы в европейских странах, однако Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил их доводы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

Согласно материалам дела, Фридман и Тимченко обжаловали требование Совета ЕС, который обязал их декларировать свои экономические ресурсы в странах из-за санкций. Европейский суд апелляцию отклонил, посчитав, что Совет ЕС не преступил свои полномочия, а также не вмешался в полномочия стран ЕС.

22 ноября 2023 г. Тимченко обжаловал в Европейском суде общей юрисдикции решение по санкциям Евросоюза. В начале ноября основатель «Альфа-групп» Фридман и сооснователь группы Петр Авен заявили, что инвестиции в западные страны были ошибкой. Фридман говорил, что его «выдавили» из Великобритании, а Авен уточнял, что инвестировал в Запад «по ошибке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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