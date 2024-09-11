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Минздрав: за четыре года заболеваемость алкоголизмом сократилась на 4,4%

Ведомости

С 2020 г. заболеваемость алкоголизмом сократилась на 4,4%, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на слова замминистра Олега Салагая.

«Рост потребления алкоголя – это всегда рост смертности. Алкоголь может способствовать сокращению продолжительности жизни на шесть лет у мужчин и на пять лет у женщин. Из той смертности, которая связана с потреблением алкоголя, более 70% – смертность в трудоспособном возрасте», – сообщил Салагай.

Как отмечает ведомство, работа по сокращению потребления алкоголя ведется на уровне регионов. С 2020 г. более 60 субъектов страны ввели новые регуляторные меры: ограничение площади торгового зала, изменения времени продажи алкогольной продукции и др. Также в рамках федпроекта «Укрепление общественного здоровья» разрабатываются и проводятся корпоративные программы. По заявлению министерства, на текущий момент более 2700 компаний проводят программы по сокращению потребления алкоголя.

Президент России Владимир Путин заявлял, что для борьбы с алкоголизмом нужно развернуть пропаганду здорового образа жизни. При этом одной пропаганды будет мало. Путин считает, что необходимо уделять внимание объектам культуры и воспитывать интерес к культуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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