Минздрав: за четыре года заболеваемость алкоголизмом сократилась на 4,4%

«Рост потребления алкоголя – это всегда рост смертности. Алкоголь может способствовать сокращению продолжительности жизни на шесть лет у мужчин и на пять лет у женщин. Из той смертности, которая связана с потреблением алкоголя, более 70% – смертность в трудоспособном возрасте», – сообщил Салагай.