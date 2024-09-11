Минздрав: за четыре года заболеваемость алкоголизмом сократилась на 4,4%
С 2020 г. заболеваемость алкоголизмом сократилась на 4,4%, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на слова замминистра Олега Салагая.
«Рост потребления алкоголя – это всегда рост смертности. Алкоголь может способствовать сокращению продолжительности жизни на шесть лет у мужчин и на пять лет у женщин. Из той смертности, которая связана с потреблением алкоголя, более 70% – смертность в трудоспособном возрасте», – сообщил Салагай.
Как отмечает ведомство, работа по сокращению потребления алкоголя ведется на уровне регионов. С 2020 г. более 60 субъектов страны ввели новые регуляторные меры: ограничение площади торгового зала, изменения времени продажи алкогольной продукции и др. Также в рамках федпроекта «Укрепление общественного здоровья» разрабатываются и проводятся корпоративные программы. По заявлению министерства, на текущий момент более 2700 компаний проводят программы по сокращению потребления алкоголя.
Президент России Владимир Путин заявлял, что для борьбы с алкоголизмом нужно развернуть пропаганду здорового образа жизни. При этом одной пропаганды будет мало. Путин считает, что необходимо уделять внимание объектам культуры и воспитывать интерес к культуре.