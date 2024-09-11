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Глава СПЧ: отслужить в армии должен каждый молодой человек в России

Ведомости

Пройти срочную службу в армии необходимо каждому юноше в России, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на юридическом форуме в Белгородском госуниверситете.

По его словам, на сегодняшний день через армию проходят лишь треть «или даже четверть» молодых людей.

«Я не призываю сейчас устроить мобилизацию и отправить молодых людей на фронт. Прошу правильно понять, не об этом идет речь. Я считаю, что каждому молодому человеку, независимо от его здоровья – если не очень здоров, пусть на кухне служит, в штабе, писарем работает – все молодые люди должны пройти через армию», – объяснил свою позицию Фадеев (цитата по ТАСС).

В конце июля на сайте Госдумы сообщалось, что нижняя палата рассмотрит поправки об увеличении срока срочной службы в армии до двух лет и повышении призывного возраста для новых российских граждан до конца весенней сессии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступал с предложением о подготовке законопроекта, касающегося постановки иностранных граждан на воинский учет. Условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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