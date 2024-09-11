Глава СПЧ: отслужить в армии должен каждый молодой человек в России

«Я не призываю сейчас устроить мобилизацию и отправить молодых людей на фронт. Прошу правильно понять, не об этом идет речь. Я считаю, что каждому молодому человеку, независимо от его здоровья – если не очень здоров, пусть на кухне служит, в штабе, писарем работает – все молодые люди должны пройти через армию», – объяснил свою позицию Фадеев (цитата по ТАСС).