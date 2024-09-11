Глава СПЧ: отслужить в армии должен каждый молодой человек в России
Пройти срочную службу в армии необходимо каждому юноше в России, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на юридическом форуме в Белгородском госуниверситете.
По его словам, на сегодняшний день через армию проходят лишь треть «или даже четверть» молодых людей.
«Я не призываю сейчас устроить мобилизацию и отправить молодых людей на фронт. Прошу правильно понять, не об этом идет речь. Я считаю, что каждому молодому человеку, независимо от его здоровья – если не очень здоров, пусть на кухне служит, в штабе, писарем работает – все молодые люди должны пройти через армию», – объяснил свою позицию Фадеев (цитата по ТАСС).
В конце июля на сайте Госдумы сообщалось, что нижняя палата рассмотрит поправки об увеличении срока срочной службы в армии до двух лет и повышении призывного возраста для новых российских граждан до конца весенней сессии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступал с предложением о подготовке законопроекта, касающегося постановки иностранных граждан на воинский учет. Условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина России.