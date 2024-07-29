Новых граждан России могут обязать служить в армии два года

Новых граждан России могут обязать служить в армии два годаДля них также может быть повышен призывной возраст
Госдума до конца весенней сессии рассмотрит поправки об увеличении срока срочной службы в армии до двух лет и повышении призывного возраста для новых российских граждан. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Государственная дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст», – сказано в сообщении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также выступил с инициативой о подготовке законопроекта, касающегося постановки иностранных граждан на воинский учет. Условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина России.
Соответствующее поручение было дано зампреду Госдумы Ирине Яровой, председателю комитета по обороне Андрею Картаполову, первому заместителю руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрию Вяткину и председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.
23 июля депутаты Госдумы приняли закон, который предусматривает миграционный режим высылки для иностранных граждан. Правовой режим касается нелегальных мигрантов – его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления.
24 июля Следственный комитет России предложил создать единую межведомственную базу учета мигрантов. Речь идет о системе сбора и учета данных об иностранцах, миграционных потоках, в том числе по вопросам подлинности документов о владении русским языком. Помимо этого СК предложил закрепить новое отягощающее обстоятельство в Уголовном кодексе – совершение преступления иностранным гражданином, который находится на территории России в нарушение установленного порядка.
Вопрос ужесточения миграционной политики начали активно обсуждать в России после теракта в «Крокус сити холле», большинство арестованных по делу – граждане Таджикистана.