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Новых граждан России могут обязать служить в армии два года

Для них также может быть повышен призывной возраст
София Векслер
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума до конца весенней сессии рассмотрит поправки об увеличении срока срочной службы в армии до двух лет и повышении призывного возраста для новых российских граждан. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Государственная дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст», – сказано в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также выступил с инициативой о подготовке законопроекта, касающегося постановки иностранных граждан на воинский учет. Условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина России.

Соответствующее поручение было дано зампреду Госдумы Ирине Яровой, председателю комитета по обороне Андрею Картаполову, первому заместителю руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрию Вяткину и председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. 

23 июля депутаты Госдумы приняли закон, который предусматривает миграционный режим высылки для иностранных граждан. Правовой режим касается нелегальных мигрантов – его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления.

24 июля Следственный комитет России предложил создать единую межведомственную базу учета мигрантов. Речь идет о системе сбора и учета данных об иностранцах, миграционных потоках, в том числе по вопросам подлинности документов о владении русским языком. Помимо этого СК предложил закрепить новое отягощающее обстоятельство в Уголовном кодексе – совершение преступления иностранным гражданином, который находится на территории России в нарушение установленного порядка.

Вопрос ужесточения миграционной политики начали активно обсуждать в России после теракта в «Крокус сити холле», большинство арестованных по делу – граждане Таджикистана.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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