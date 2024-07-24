Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

СК предложил создать единую базу учета мигрантов

Ведомости

Следственный комитет (СК) России выступил с инициативой создания единой межведомственной базы учета мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о системе сбора и учета данных об иностранцах, миграционных потоках, в том числе по вопросам подлинности документов о владении русским языком.

СК также предлагает ввести процедуру обязательного получения мигрантами российских сим-карт с момента въезда в Россию и их использования при формировании личного кабинета иностранца на сайте «Госуслуги».

24 июля сообщалось, что СК предложил закрепить в ст. 63 Уголовного кодекса РФ новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления иностранцем, находящимся в России в нарушение установленного порядка. Ведомство также предложило расширить перечень преступлений за которые лишают приобретенного российского гражданства, закрепить обязанность иностранцев проходить обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию на пунктах пропуска через госграницу РФ при въезде и выезде, а также дополнить КоАП РФ положениями, регламентирующими контроль за самостоятельным выездом иностранцев из России в случае выдворения.

16 июля Следственный комитет сообщал об увеличении количества совершенных мигрантами преступлений с начала 2024 г. Число изнасилований за шесть месяцев выросло на 5%, а развратных действий в отношении детей – на 25%. Кроме того, на 55% увеличилось количество экстремистских преступлений.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных