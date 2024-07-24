СК предложил создать единую базу учета мигрантов
Следственный комитет (СК) России выступил с инициативой создания единой межведомственной базы учета мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Речь идет о системе сбора и учета данных об иностранцах, миграционных потоках, в том числе по вопросам подлинности документов о владении русским языком.
СК также предлагает ввести процедуру обязательного получения мигрантами российских сим-карт с момента въезда в Россию и их использования при формировании личного кабинета иностранца на сайте «Госуслуги».
24 июля сообщалось, что СК предложил закрепить в ст. 63 Уголовного кодекса РФ новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления иностранцем, находящимся в России в нарушение установленного порядка. Ведомство также предложило расширить перечень преступлений за которые лишают приобретенного российского гражданства, закрепить обязанность иностранцев проходить обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию на пунктах пропуска через госграницу РФ при въезде и выезде, а также дополнить КоАП РФ положениями, регламентирующими контроль за самостоятельным выездом иностранцев из России в случае выдворения.
16 июля Следственный комитет сообщал об увеличении количества совершенных мигрантами преступлений с начала 2024 г. Число изнасилований за шесть месяцев выросло на 5%, а развратных действий в отношении детей – на 25%. Кроме того, на 55% увеличилось количество экстремистских преступлений.