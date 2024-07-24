СК предложил создать единую базу учета мигрантов

24 июля сообщалось, что СК предложил закрепить в ст. 63 Уголовного кодекса РФ новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления иностранцем, находящимся в России в нарушение установленного порядка. Ведомство также предложило расширить перечень преступлений за которые лишают приобретенного российского гражданства, закрепить обязанность иностранцев проходить обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию на пунктах пропуска через госграницу РФ при въезде и выезде, а также дополнить КоАП РФ положениями, регламентирующими контроль за самостоятельным выездом иностранцев из России в случае выдворения.