Бастрыкин: получившие гражданство РФ 10 000 мигрантов направлены на спецоперацию

Только из Москвы за четыре месяца 2024 г. было выдворено 2000 мигрантов, сообщали в Главном управлении МВД России по Москве. К административной ответственности за нарушение миграционного законодательства было привлечено более 10 000 иностранных граждан, из них более 8000 – за нарушение режима пребывания, более 2000 – за незаконное осуществление трудовой деятельности.