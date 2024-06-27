Бастрыкин: получившие гражданство РФ 10 000 мигрантов направлены на спецоперацию

Бастрыкин: получившие гражданство РФ 10 000 мигрантов направлены на спецоперациюИх отправляют служить в тыловые подразделения, которые строят укрепления
Около 10 000 мигрантов, которые получили российское гражданство, отправились в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает корреспондент «Ведомостей».
Бастрыкин уточнил, что на спецоперацию мигрантов отправляют служить в тыловые подразделения, которые строят укрепления.
«Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в специальной военной операции», – сказал Бастрыкин.
По его словам, следователи «более 30 000 [человек] уже отловили таких получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет, поставили на учет».
19 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с начала этого года из России было выслано более 30 000 иностранных граждан. Кроме того, полицейские закрыли въезд 100 000 иностранцев. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Только из Москвы за четыре месяца 2024 г. было выдворено 2000 мигрантов, сообщали в Главном управлении МВД России по Москве. К административной ответственности за нарушение миграционного законодательства было привлечено более 10 000 иностранных граждан, из них более 8000 – за нарушение режима пребывания, более 2000 – за незаконное осуществление трудовой деятельности.