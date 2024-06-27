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Бастрыкин: получившие гражданство РФ 10 000 мигрантов направлены на спецоперацию

Их отправляют служить в тыловые подразделения, которые строят укрепления
Ведомости

Около 10 000 мигрантов, которые получили российское гражданство, отправились в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает корреспондент «Ведомостей».

Бастрыкин уточнил, что на спецоперацию мигрантов отправляют служить в тыловые подразделения, которые строят укрепления.

«Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в специальной военной операции», – сказал Бастрыкин.

По его словам, следователи «более 30 000 [человек] уже отловили таких получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет, поставили на учет».

19 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с начала этого года из России было выслано более 30 000 иностранных граждан. Кроме того, полицейские закрыли въезд 100 000 иностранцев. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только из Москвы за четыре месяца 2024 г. было выдворено 2000 мигрантов, сообщали в Главном управлении МВД России по Москве. К административной ответственности за нарушение миграционного законодательства было привлечено более 10 000 иностранных граждан, из них более 8000 – за нарушение режима пребывания, более 2000 – за незаконное осуществление трудовой деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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