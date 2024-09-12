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Основатель Pink Floyd заявил о желании выступить в России

Ведомости

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс сообщил, что хотел бы выступить в России, но пока что у него нет тура, передает «РИА Новости».

«У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно», – сказал он, отвечая на вопрос о том, хотел бы он посетить Россию и, в частности, Донбасс с концертами.

Уотерс рассказал, что его звали дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время, добавил он, организация концертного тура – это «огромное дело». «Нас почти 170 человек в дороге и 30 тягачей с прицепами, перевозящих все оборудование», – отметил музыкант.

Основатель Pink Floyd подчеркнул, что хотел был выступить и на Украине в честь окончания конфликта.

В июле 2024 г. заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить перед участниками спецоперации. Он отметил, что ему близко творчество музыканта. Комментируя позицию экс-фронтмена Pink Floyd относительно спецоперации России на Украине, Медведев заявил, что рад, что Уотерс его не разочаровал.

В феврале 2023 г. Уотерс осудил западную оценку причин спецоперации. По его мнению, спецоперация российских войск на Украине не была неспровоцированной, как утверждают представители западных стран.

В августе 2022 г. за слова о Крыме Уотерс попал в базу «Миротворца». Он заявил о важности Крыма и Севастополя для России. Уотерс также указал на действия американских властей, направленных на смену власти на Украине, которые «спровоцировали Москву».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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