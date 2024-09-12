Основатель Pink Floyd заявил о желании выступить в России
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс сообщил, что хотел бы выступить в России, но пока что у него нет тура, передает «РИА Новости».
«У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно», – сказал он, отвечая на вопрос о том, хотел бы он посетить Россию и, в частности, Донбасс с концертами.
Уотерс рассказал, что его звали дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время, добавил он, организация концертного тура – это «огромное дело». «Нас почти 170 человек в дороге и 30 тягачей с прицепами, перевозящих все оборудование», – отметил музыкант.
Основатель Pink Floyd подчеркнул, что хотел был выступить и на Украине в честь окончания конфликта.
В июле 2024 г. заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить перед участниками спецоперации. Он отметил, что ему близко творчество музыканта. Комментируя позицию экс-фронтмена Pink Floyd относительно спецоперации России на Украине, Медведев заявил, что рад, что Уотерс его не разочаровал.
В феврале 2023 г. Уотерс осудил западную оценку причин спецоперации. По его мнению, спецоперация российских войск на Украине не была неспровоцированной, как утверждают представители западных стран.
В августе 2022 г. за слова о Крыме Уотерс попал в базу «Миротворца». Он заявил о важности Крыма и Севастополя для России. Уотерс также указал на действия американских властей, направленных на смену власти на Украине, которые «спровоцировали Москву».