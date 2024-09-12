Подозреваемому в покушении на певца Руссо предъявили новое обвинение
Следователи предъявили борцу Тархану Эльдукаеву новое обвинение – в покушении на горских евреев Таира и Тельмана Гуршумовых в 1996 г. Заказчиком преступления выступал Тельман Исмаилов, пишет «Коммерсантъ».
Эльдукаев обвиняется в двух убийствах и двух покушениях на них. Следствие полагает, что в декабре 1996 г. руководитель фирмы «Зар» Таир Гуршумов и гендиректор ТОО КБФ АСТ Тельман Исмаилов, будучи арендаторами земельных участков на Черкизовском рынка, поссорились из-за распределения прибыли. Исмаилов обратился к Эльдукаеву, который, считает следствие, возглавлял его охрану, с просьбой убрать конкурента. Борец нашел двух неустановленных исполнителей, которые за вознаграждение согласились выследить и убить Таира Гуршумова. Согласно материалам дела, Исмаилов руководил действиями всех участников группы.
23 декабря 1996 г. Таир Гуршумов был убит в подъезде дома на Щербаковской улице Москвы, а его брат Тельман Гуршумов получил тяжелое ранение. Исполнителем был неизвестный киллер, он выпустил не менее семи пуль из пистолета FEG.
Эльдукаев также обвиняется в участии в покушении в 2004 г. на певца Авраама Руссо по указанию того же Исмаилова, так как артист хотел перейти от него к другому продюсеру. Киллер, который уже осужден, расстрелял машину Руссо. Певец был ранен, а его охранник – убит. Кроме того, спортсмена обвиняли в похищении певца в 2006 г., но это дело было прекращено по требованию защиты в связи с истечением срока давности.
В ответ на обвинения Эльдукаев заявил, что непричастен к инкриминируемым преступлениям и никогда не состоял в охране Исмаилова. Отмечается, что защита обжалует законность следственных действий, а также добивается участия своего представителя в психолого-психиатрической экспертизе Эльдукаева. По данным «Коммерсанта», до предъявления обвинения спортсмен и его защита обращались к следствию и военным с ходатайствами о приостановлении расследования и его отправке в зону спецоперации.
Представитель Тельмана Исмаилова, находящегося в международном розыске, заявила, что ему новых преступлений не инкриминировали.
Исмаилов является основателем холдинга АСТ, который в разные годы владел частью Черкизовского рынка, а также рестораном «Прага» на Арбате, офисом «Военторг» на Воздвиженке и т. д. В декабре 2015 г. он был признан банкротом, а в ноябре 2017 г. заочно арестован по решению Басманного суда. Вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола. В октябре 2021 г. Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Он обвиняется в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева, а также подозревается в незаконном обороте оружия и организации похищения и избиения артиста Авраама Руссо.