Подозреваемому в покушении на певца Руссо предъявили новое обвинение

Исмаилов является основателем холдинга АСТ, который в разные годы владел частью Черкизовского рынка, а также рестораном «Прага» на Арбате, офисом «Военторг» на Воздвиженке и т. д. В декабре 2015 г. он был признан банкротом, а в ноябре 2017 г. заочно арестован по решению Басманного суда. Вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола. В октябре 2021 г. Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Он обвиняется в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева, а также подозревается в незаконном обороте оружия и организации похищения и избиения артиста Авраама Руссо.