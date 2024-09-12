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МВД запросило у военкоматов данные о получивших гражданство России иностранцах

Ведомости

МВД запросило у военкоматов сведения об иностранцах, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учет. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«По итогам восьми месяцев 2024 г. в отношении 1117 натурализованных лиц органами внутренних дел Российской Федерации принято решение о прекращении гражданства РФ в связи с совершением ими противоправных действий», – написала она.

Волк уточнила, что МВД начало реализовывать последние изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе» и закон «О гражданстве РФ». Согласно им, натурализованных граждан, которые не встали на воинский учет, лишают гражданства. В связи с этим ведомство направило запросы в военкоматы, чтобы получить сведения о таких лицах.

Закон о лишении приобретенного гражданства за отказ от воинского учета принят в августе. Руководители и другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица и организации должны направлять необходимые для ведения войскового учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Согласно документу, к основаниям для прекращения гражданства добавляется «неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет». В перечне уже были сообщение заведомо ложных сведений и совершение преступления или действий, создающих угрозу нацбезопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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