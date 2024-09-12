МВД запросило у военкоматов данные о получивших гражданство России иностранцах

Закон о лишении приобретенного гражданства за отказ от воинского учета принят в августе. Руководители и другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица и организации должны направлять необходимые для ведения войскового учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.