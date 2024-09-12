МВД запросило у военкоматов данные о получивших гражданство России иностранцах
МВД запросило у военкоматов сведения об иностранцах, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учет. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«По итогам восьми месяцев 2024 г. в отношении 1117 натурализованных лиц органами внутренних дел Российской Федерации принято решение о прекращении гражданства РФ в связи с совершением ими противоправных действий», – написала она.
Волк уточнила, что МВД начало реализовывать последние изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе» и закон «О гражданстве РФ». Согласно им, натурализованных граждан, которые не встали на воинский учет, лишают гражданства. В связи с этим ведомство направило запросы в военкоматы, чтобы получить сведения о таких лицах.
Закон о лишении приобретенного гражданства за отказ от воинского учета принят в августе. Руководители и другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица и организации должны направлять необходимые для ведения войскового учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.
Согласно документу, к основаниям для прекращения гражданства добавляется «неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет». В перечне уже были сообщение заведомо ложных сведений и совершение преступления или действий, создающих угрозу нацбезопасности.