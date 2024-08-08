Путин подписал закон о лишении гражданства РФ за отказ встать на воинский учет

Поправки вносятся в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». К основаниям для прекращения гражданства добавляется «неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет». В перечне уже были сообщение заведомо ложных сведений и совершение преступления или действий, создающих угрозу нацбезопасности. Руководители и другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица и организации должны направлять необходимые для ведения войскового учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.