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Путин подписал закон о лишении гражданства РФ за отказ встать на воинский учет

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки вносятся в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». К основаниям для прекращения гражданства добавляется «неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет». В перечне уже были сообщение заведомо ложных сведений и совершение преступления или действий, создающих угрозу нацбезопасности. Руководители и другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица и организации должны направлять необходимые для ведения войскового учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект 1 августа, а 2 августа документ был одобрен Советом Федерации. Закон вступил в силу со дня опубликования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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