СФ одобрил лишение приобретенного гражданства за отказ от воинского учета

Федеральный закон также дополняется обязанностью руководителей других ответственных за военно-учетную работу должностных лиц и организацией положением о направлении необходимых для ведения войскового учета сведений о гражданах, состоящих на войском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на войском учете.