СФ одобрил лишение приобретенного гражданства за отказ от воинского учета
Совет Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Поправки вносятся в закон «О гражданстве РФ».
На данный момент среди оснований для прекращения гражданства значится сообщение заведомо ложных сведений, совершение преступления или действий, создающих угрозу нацбезопасности. Теперь список пополнили «неисполнением обязанности по первоначальной постановке на воинский учет».
Федеральный закон также дополняется обязанностью руководителей других ответственных за военно-учетную работу должностных лиц и организацией положением о направлении необходимых для ведения войскового учета сведений о гражданах, состоящих на войском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на войском учете.
Законопроект был внесен в Госдуму 30 июля, его авторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, два его первых заместителя Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ), а также другие вице-спикеры, руководители четырех фракций (кроме лидера «Новых людей» Алексея Нечаева). 1 августа Госдума одобрила инициативу.