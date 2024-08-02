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СФ одобрил лишение приобретенного гражданства за отказ от воинского учета

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Поправки вносятся в закон «О гражданстве РФ».

На данный момент среди оснований для прекращения гражданства значится сообщение заведомо ложных сведений, совершение преступления или действий, создающих угрозу нацбезопасности. Теперь список пополнили «неисполнением обязанности по первоначальной постановке на воинский учет».

Федеральный закон также дополняется обязанностью руководителей других ответственных за военно-учетную работу должностных лиц и организацией положением о направлении необходимых для ведения войскового учета сведений о гражданах, состоящих на войском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на войском учете.

Законопроект был внесен в Госдуму 30 июля, его авторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, два его первых заместителя Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ), а также другие вице-спикеры, руководители четырех фракций (кроме лидера «Новых людей» Алексея Нечаева). 1 августа Госдума одобрила инициативу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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