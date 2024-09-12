В Белоруссии таможенники изъяли посылку с оружием и боеприпасами из России
Таможня Белоруссии изъяла посылку из России, в которой было оружие и боеприпасы вместо сантехники. Об этом сообщает государственный таможенный комитет страны в своем Telegram-канале.
«При проведении таможенного контроля, а впоследствии оперативно-розыскных мероприятий минскими и витебскими таможенниками обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов», – говорится в сообщении.
В посылке должна была содержаться сантехника – на несоответствие указало сканирование в национальном аэропорту «Минск». Вскрытие посылки показало, что внутри находились 19 патронов, пистолет, кобура и два магазина.
Согласно заключению эксперта, пистолет сигнальной модели МР-371 признан стрелковым огнестрельным оружием. Специалисты установили, что в его конструкцию внесены самодельные изменения. Оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 УК республики – незаконное перемещение оружия через границу.
В конце августа таможенники пресекли девять попыток незаконного ввоза товаров из России в Белоруссию общим весом около 160 т. Всего в страну намеревались ввезти около 15 000 единиц товаров, включая одежду и обувь, торговое оборудование, квадроциклы и электровелосипеды, а также семена рапса. По всем выявленным нарушениям перевозчики привлечены к административной ответственности.