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В Белоруссии таможенники изъяли посылку с оружием и боеприпасами из России

Ведомости

Таможня Белоруссии изъяла посылку из России, в которой было оружие и боеприпасы вместо сантехники. Об этом сообщает государственный таможенный комитет страны в своем Telegram-канале.

«При проведении таможенного контроля, а впоследствии оперативно-розыскных мероприятий минскими и витебскими таможенниками обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов», – говорится в сообщении.

В посылке должна была содержаться сантехника – на несоответствие указало сканирование в национальном аэропорту «Минск». Вскрытие посылки показало, что внутри находились 19 патронов, пистолет, кобура и два магазина.

Согласно заключению эксперта, пистолет сигнальной модели МР-371 признан стрелковым огнестрельным оружием. Специалисты установили, что в его конструкцию внесены самодельные изменения. Оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 УК республики – незаконное перемещение оружия через границу.

В конце августа таможенники пресекли девять попыток незаконного ввоза товаров из России в Белоруссию общим весом около 160 т. Всего в страну намеревались ввезти около 15 000 единиц товаров, включая одежду и обувь, торговое оборудование, квадроциклы и электровелосипеды, а также семена рапса. По всем выявленным нарушениям перевозчики привлечены к административной ответственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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