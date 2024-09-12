В Белоруссии таможенники изъяли посылку с оружием и боеприпасами из России

В конце августа таможенники пресекли девять попыток незаконного ввоза товаров из России в Белоруссию общим весом около 160 т. Всего в страну намеревались ввезти около 15 000 единиц товаров, включая одежду и обувь, торговое оборудование, квадроциклы и электровелосипеды, а также семена рапса. По всем выявленным нарушениям перевозчики привлечены к административной ответственности.