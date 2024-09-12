Продюсеру Харви Вайнштейну предъявлено новое обвинение
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлено новое обвинение. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на прокуроров, присутствовавших в зале суда.
Самого 72-летнего Вайнштейна в суде не было – он находится в больнице Бельвью после того, как утром 9 сентября его доставили туда для проведения срочной операции на сердце.
По словам прокуроров, новое обвинительное заключение будет обнародовано после его выздоровления. Вайнштейн «чуть не умер» и его здоровье продолжает ухудшаться в тюрьме, сказал суду его адвокат Артур Айдала. Судья Кертис Фарбер распорядился оставить Вайнштейна в тюремном отделении в Бельвью на неопределенный срок, но назначил слушания на 18 сентября, в случае если врачи разрешат ему явиться в суд.
Скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 г. после публикации The New York Times, в которой он обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании. После этого более 100 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто обвинили Вайнштейна. Одним из последствий ситуации стало появление движения #MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии.
В марте 2020 г. Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы. Манхэттенский суд присяжных признал его виновным в изнасиловании актрисы в 2013 г. и в принуждении к действиям сексуального характера бывшей помощницы продюсера в 2006 г. Вайнштейн вину не признал.
В апреле 2024 г. Апелляционный суд Нью-Йорка отменил 23-летний обвинительный приговор Вайнштейну за изнасилование, который был вынесен после вердикта Манхэттенского суда присяжных. Судья предыдущей инстанции якобы предвзято отнесся к Вайнштейну и позволил женщинам давать показания по обвинениям, которые не были частью уголовного дела. Таким образом, дело было отправлено на новое судебное разбирательство, а Вайнштейн продолжил находиться в тюрьме за совершение других преступлений.