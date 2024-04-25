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В США апелляционный суд отменил Вайнштейну 23-летний приговор за изнасилование

Ведомости

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил 23-летний обвинительный приговор бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну за изнасилование, который был вынесен ему в 2020 г. после вердикта Манхэттенского суда присяжных. Об этом сообщает Associated Press.

Из постановления, на которое ссылается издание, следует, что судья предыдущей инстанции якобы предвзято отнесся к Вайнштейну и позволил женщинам давать показания по обвинениям, которые не были частью уголовного дела.

«Мы приходим к выводу, что суд первой инстанции ошибочно принял к сведению показания о якобы имевших место ранее незарегистрированных сексуальных актах в отношении лиц, не являющихся заявителями о совершенных преступлениях», – говорится в решении апелляционного суда.

Таким образом, дело отправлено на новое судебное разбирательство, а 72-летний Вайнштейн продолжит находиться в тюрьме за совершение других преступлений.

Скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 г. после публикации The New York Times, в которой он обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании. После этого более 100 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто обвинили Вайнштейна. Одним из последствий ситуации стало появление движения #MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии.

В марте 2020 г. Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы. Манхэттенский суд присяжных признал его виновным в изнасиловании актрисы в 2013 г. и в принуждении к действиям сексуального характера бывшей помощницы продюсера в 2006 г. Вайнштейн вину не признал.

В 2022 г. суд присяжных в Лос-Анджелесе признал экс-продюсера виновным в еще одном изнасиловании другой женщины. По этому делу Вайнштейна приговорили к 16 годам тюремного заключения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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