Суд признал Вайнштейна виновным в еще одном изнасиловании

Скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 г. после публикации The New York Times, в которой Вайнштейн обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая продвижение по карьере. После этого более 100 женщин, в том числе такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто выступили с обвинениями в адрес Вайнштейна, и стартовало движение #MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии.