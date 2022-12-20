Суд признал Вайнштейна виновным в еще одном изнасиловании
Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который уже отбывает 23-летний срок в тюрьме в Нью-Йорке по делу о сексульных домогательствах, виновным по еще трем пунктам обвинения из семи. Среди них содержится пункт об изнасиловании, сообщает ABC News.
При этом по одному пункту обвинения, который также содержал информацию об изнасиловании, Вайнштейн был оправдан. В деле потерпевшие упоминаются под именем Jane Dow, без указания их настоящих имен.
«Присяжные признали Вайнштейна невиновным по одному пункту обвинения — изнасилованию Джейн Доу 3 — и вынесли приговор по трем пунктам, включая изнасилование Джейн Доу 4», — сказано в материале.
Скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 г. после публикации The New York Times, в которой Вайнштейн обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая продвижение по карьере. После этого более 100 женщин, в том числе такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто выступили с обвинениями в адрес Вайнштейна, и стартовало движение #MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии.
Харви Вайнштейн был осужден на 23 года 11 марта 2020 г. Манхэттенский суд присяжных 24 февраля признал его виновным в изнасиловании актрисы в номере нью-йоркского отеля в 2013 г. и в принуждении к оральному сексу бывшей помощницы продюсера в 2006 г. Вайнштейн свою вину отрицает, по его словам, все встречи проходили с обоюдного согласия.