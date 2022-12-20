Газета
Общество

Суд признал Вайнштейна виновным в еще одном изнасиловании

Ведомости

Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который уже отбывает 23-летний срок в тюрьме в Нью-Йорке по делу о сексульных домогательствах, виновным по еще трем пунктам обвинения из семи. Среди них содержится пункт об изнасиловании, сообщает ABC News. 

При этом по одному пункту обвинения, который также содержал информацию об изнасиловании, Вайнштейн был оправдан. В деле потерпевшие упоминаются под именем Jane Dow, без указания их настоящих имен.

«Присяжные признали Вайнштейна невиновным по одному пункту обвинения — изнасилованию Джейн Доу 3 — и вынесли приговор по трем пунктам, включая изнасилование Джейн Доу 4», — сказано в материале. 

Скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 г. после публикации The New York Times, в которой Вайнштейн обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая продвижение по карьере. После этого более 100 женщин, в том числе такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто выступили с обвинениями в адрес Вайнштейна, и стартовало движение #MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии.

Харви Вайнштейн был осужден на 23 года 11 марта 2020 г. Манхэттенский суд присяжных 24 февраля признал его виновным в изнасиловании актрисы в номере нью-йоркского отеля в 2013 г. и в принуждении к оральному сексу бывшей помощницы продюсера в 2006 г. Вайнштейн свою вину отрицает, по его словам, все встречи проходили с обоюдного согласия.

Ранее по теме: Кевину Спейси предъявили новые обвинения в сексуальных домогательствах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных