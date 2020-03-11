Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера, сообщает The New York Times. Как уточняет издание, ему грозило от 5 до 29 лет тюрьмы. В зале суда обвиняемый появился в инвалидной коляске, ранее он перенес операцию на сердце.
9 марта, защита Вайнштейна попросила для своего подзащитного минимальный срок в пять лет лишения свободы, сообщало Variety. Адвокаты просили суд обратить внимание на благотворительную работу продюсера и то, насколько его уже наказало общество. «Мистер Вайнштейн не может выйти на улицу без угрозы публичного осуждения. Он потерял все способы к тому, чтобы зарабатывать на жизнь. Проще говоря, его падение с вершин было грандиозным, не имеющим прецедентов в эпоху социальных медиа», — говорится в обращении адвокатов Вайнштейна. По их словам, максимальный срок лишения свободы в 29 лет для 67-летнего продюсера равносилен пожизненному.
В конце февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения в насилии, а именно в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи и изнасиловании стилистки Джессики Манн. Присяжные в составе семи мужчин и пяти женщин оправдали Вайнштейна еще по трем пунктам обвинения, включая более серьезное изнасилование, за которое ему могло грозить пожизненное заключение. Как пишет The New York Times, во время оглашения вердикта Вайнштейн сидел неподвижно, а после трижды сказал своим адвокатам «Но я же не виновен», когда его в наручниках уводили в тюрьму для ожидания вынесения приговора. Однако до трансфера в тюрьму Вайнштейна отвезли в больницу, где он перенес операцию на сердце. Сразу после суда продюсер начал жаловаться на боли в груди, и его отправили в госпиталь Белвью, где прооперировали, вставив стент для восстановления кроообращения, сообщает NYT со ссылкой на представителя продюсера. После лечения в нью-йоркской клинике в течение 10 дней Вайнштейна вернули в тюрьму Райкерс-Айленд, уточняет издание.
Скандал вокруг Харви Вайнштейна начался с публикации The New York Times в октябре 2017 г. В материале Ронана Фэрроу известный голливудский продюсер обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая продвижение по карьере. После этого более ста женщин, в том числе такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто выступили с обвинениями в адрес Вайнштейна, и стартовало движение #MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии.
Один из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейн вместе с братом Бобом основал компании Miramax Films и The Weinstein Company. Они занимались производством многих известных фильмов, которые неоднократно завоевали премию «Оскар» в разных номинациях. Компании Вайнштейна работали в том числе над «Криминальным чтивом», «Бешеными псами» и другими картинами Квентина Тарантино, а также над фильмами «Умница Уилл Хантинг», «Догма», «Влюблённый Шекспир», «Король говорит!», «От заката до рассвета». Харви Вайнштейна уволили из The Weinsten Company в октябре 2017 г. после начала сексуального скандала вокруг него. В то же время от продюсера ушла жена Джорджина Чапман.
После окончания суда в Нью-Йорке Вайнштейна ждет суд в Калифорнии, где продюсера обвиняют еще по двум случаям изнасилования.