Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

В конце февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения в насилии, а именно в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи и изнасиловании стилистки Джессики Манн. Присяжные в составе семи мужчин и пяти женщин оправдали Вайнштейна еще по трем пунктам обвинения, включая более серьезное изнасилование, за которое ему могло грозить пожизненное заключение. Как пишет The New York Times, во время оглашения вердикта Вайнштейн сидел неподвижно, а после трижды сказал своим адвокатам «Но я же не виновен», когда его в наручниках уводили в тюрьму для ожидания вынесения приговора. Однако до трансфера в тюрьму Вайнштейна отвезли в больницу, где он перенес операцию на сердце. Сразу после суда продюсер начал жаловаться на боли в груди, и его отправили в госпиталь Белвью, где прооперировали, вставив стент для восстановления кроообращения, сообщает NYT со ссылкой на представителя продюсера. После лечения в нью-йоркской клинике в течение 10 дней Вайнштейна вернули в тюрьму Райкерс-Айленд, уточняет издание.