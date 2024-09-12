WADA отвергло обвинения об исключении доказательство по делу Валиевой
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласилось со статьей Associated Press, в которой говорилось, что оно якобы скрыло заключение эксперта, подтвердившего версию российской фигуристки Камилы Валиевой о возможности случайного попадания запрещенного препарата в ее организм через пищу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
12 сентября агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источники, что нанятый по запросу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) экс-директор WADA Марсьяль Сожи провел эксперимент перед судебным процессом и выяснил, что частицы раскрошенной на столе таблетки, содержавшей триметазидин, могли попасть в пищу Валиевой и привести к положительному результату допинг-пробы. Узнав об этом, пишет Associated Press, гендиректор WADA Оливье Ниггли якобы потребовал прекратить исследование, поскольку его результаты могли подтвердить версию защиты Валиевой.
В ответ на эту публикацию пресс-служба WADA заявила, что упоминаемый эксперимент не был частью расследования WADA и в этой ситуации не было неправомерного вмешательства со стороны руководства антидопингового агентства.
На Олимпийских играх 2022 г. в Китае Валиева завоевала золото в командном турнире. После соревнований выяснилось, что допинг-проба на триметазидин, которую спортсменка сдала на чемпионате России в декабре 2021 г., оказалась положительной. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации фигуристки. В июле 2024 г. CAS также отклонил апелляции на решение о лишении российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады в Пекине в 2022 г.