WADA отвергло обвинения об исключении доказательство по делу Валиевой

На Олимпийских играх 2022 г. в Китае Валиева завоевала золото в командном турнире. После соревнований выяснилось, что допинг-проба на триметазидин, которую спортсменка сдала на чемпионате России в декабре 2021 г., оказалась положительной. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации фигуристки. В июле 2024 г. CAS также отклонил апелляции на решение о лишении российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады в Пекине в 2022 г.