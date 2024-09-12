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WADA отвергло обвинения об исключении доказательство по делу Валиевой

Ведомости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласилось со статьей Associated Press, в которой говорилось, что оно якобы скрыло заключение эксперта, подтвердившего версию российской фигуристки Камилы Валиевой о возможности случайного попадания запрещенного препарата в ее организм через пищу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

12 сентября агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источники, что нанятый по запросу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) экс-директор WADA Марсьяль Сожи провел эксперимент перед судебным процессом и выяснил, что частицы раскрошенной на столе таблетки, содержавшей триметазидин, могли попасть в пищу Валиевой и привести к положительному результату допинг-пробы. Узнав об этом, пишет Associated Press, гендиректор WADA Оливье Ниггли якобы потребовал прекратить исследование, поскольку его результаты могли подтвердить версию защиты Валиевой.

В ответ на эту публикацию пресс-служба WADA заявила, что упоминаемый эксперимент не был частью расследования WADA и в этой ситуации не было неправомерного вмешательства со стороны руководства антидопингового агентства.

На Олимпийских играх 2022 г. в Китае Валиева завоевала золото в командном турнире. После соревнований выяснилось, что допинг-проба на триметазидин, которую спортсменка сдала на чемпионате России в декабре 2021 г., оказалась положительной. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации фигуристки. В июле 2024 г. CAS также отклонил апелляции на решение о лишении российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады в Пекине в 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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